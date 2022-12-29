Дізнайтеся, що потрібно для щастя саме вам у Новому році: психологічний тест

У новорічну ніч ми загадуємо бути здоровими та щасливими. Щастя вимірюється по-різному для кожної людини, і відповідно кожна людина самостійно його творить.

Що потрібно для щастя в Новому році саме вам - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Психологічний тест у картинках

Уважно подивіться на кавові напої на зображенні нижче. Довго не думаючи, оберіть той, який найбільше подобається. Можливо, той, який ви найчастіше замовляєте в кав'ярнях, або той, що ніколи не куштували.

Фото: meta.ua

Після того, як інтуїтивно вибір було зроблено, читайте, що він для вас означає.

Результати тесту

Капучино

У вас може настати період, коли ви потребуватимете друзів понад усе. У Новому році не соромтеся писати їм частіше на зустрічі та прогулянки. Якщо ж відчуваєте, що давні приятелі віддаляються, сміливо заводьте нові контакти. Серед них точно знайдеться друг!

Лате

На жаль, ваші сили обмежені. Через переживання та роботу у вас майже не залишилося. Як мінімум початок року варто присвятити якісному відпочинку з коханою людиною або друзями.

Раф

Так-так, здається, ви готові впустити у своє життя кохання. У 2023 році не бійтеся діяти та робити перші кроки. І, можливо, саме це допоможе вас зустріти свою другу половинку найближчим часом.

Мокка

Ви стоїте на порозі змін. Шукайте нове заняття до душі. Спробуйте зайнятися тим, що ніколи не робили. Ймовірно, що це подарує вам більш сил, і за вашою спиною виростуть крила!

Флет Уайт

Ваш вибір свідчить про те, що вам потрібно поговорити з партнером або партнеркою. Річ у тім, що вам не вистачає кохання, романтичних прогулянок, ніжних слів. Поговоріть про це, щоб у Новому році не виникало недомовок.

Американо

Ви дуже відповідальна та старанна людина. Але настав час навчитися делегувати свої обов'язки між іншими. Таким чином ви матимете більше часу на відпочинок, і ваші запаси енергії не будуть швидко вичерпуватися.