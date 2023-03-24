Дізнайтесь, чому вино завжди продається в пляшці 750 мл

Вино - це ферментований напій, виготовлений з винограду або свіжого виноградного соку. У кожного свої переваги щодо марок напою, всім подобається вживати його з певними закусками, але чи хтось замислювався, чому пляшки вина завжди 750 мл.

На це запитання відповіли у виданні Sante Plus.

Чому у винних пляшках 750 мл?

Причина пояснюється зв'язком із ввезенням французького вина до Великобританії у попередні століття. Справді, з практичних міркувань пляшки місткістю 750 мл перевозилися у ящиках по 12 штук, що дозволяло полегшити торгівлю між двома країнами. В англійців як одиниця виміру рідин використовувався "імперський галон", який був еквівалентний 4,54609 літра.

Переведення мір було непростим, рішення полягало в тому, щоб перевозити винні бочки об'ємом 225 літрів, які були еквівалентні 50 галонів і, відповідно, відповідали 300 пляшкам об'ємом 750 мл. Таким чином, імперський галон містить 6 пляшок по 750 мл. Це пояснює чому ящики з вином містять від 6 до 12 пляшок.

Скільки келихів у пляшці вина об'ємом 750 мл?

Якщо у стандартній пляшці вина містить 750 мл, то залежно від об'єму келихів вийде 5 або 6.

Навіщо потрібна порожнина на дні пляшки?

Порожнина на дні пляшки зручна для зберігання вина, подачі його за столом, але походження цього конкретного дизайну має зовсім іншу мету.

У той час повітродувкам було дуже важко через відсутність техніки виготовляти пляшки, підвищуючи їхню стійкість, розміщуючи їх вертикально і прямо. Тому вони стабілізували свої пляшки завдяки порожнині на дні пляшки, яка називається "уколом".