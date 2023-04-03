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Дитяче Євробачення: де та коли відбудеться пісенний конкурс

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Понеділок 03 квітня 2023 19:27
Дитяче Євробачення: де та коли відбудеться пісенний конкурс Дитяче Євробачення 2023 відбудеться в Ніцці (колаж Styler)
Автор: Василина Копитко

Ніцца стане офіційним містом-господарем дитячого Євробачення 2023. Цьогоріч пісенний конкурс пройде у неділю, 26 листопада.

Про це повідомляє Junior eurovision.

Дитяче Євробачення 2023

Після перемоги Лісандро на дитячому Євробаченні в Єревані з піснею "Oh Maman" Франція організує конкурс у Палаці Нікайя в Ніцці. Нагадаємо, що це друга перемога Франції за 3 роки.

Україну торік на конкурсі представляла Злата Дзюнька з авторською піснею "Незламна". Вона посіла дев'яте місце.

Слоган і бренд заходу будуть оприлюднені пізніше цього року.

"Ми раді повернутися до Франції на 21-й дитячий пісенний конкурс Євробачення лише через 2 роки після вражаючого проведення в Парижі. Команда France Télévisions має досвід, бачення та пристрасть створити щось справді чарівне в Ніцці цього листопада", - заявив Мартін Остердал, виконавчий супервайзер дитячого Євробачення.

Дельфін Ернотт-Кунчі, президент France Télévisions і президент Європейської мовної спілки, додала:

"Я дуже рада, що це друге дитячого Євробачення, організоване Францією, відбудеться в Ніцці, місті історії та культури, яке є символом нашої країни. І цього року дитяче Євробачення порадує як молодих, так і дорослих, які будуть стежити за цією популярною подією в Палаці Нікайя та на публічних медіа-каналах EBU (Європейської мовної спілки)".

Дитяче Євробачення: де та коли відбудеться пісенний конкурсПалац Нікайя, в якому пройде дитяче Євробачення 2023 (фото: junioreurovision.tv)

Раніше ми розповідали про те, що навколо Євробачення 2023 розгорається скандал, бо фаворитку букмекерів звинуватили у плагіаті української пісні.

Читайте також про те, що на Євробаченні 2023 тепер новий фаворит.

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