Дитяче Євробачення: де та коли відбудеться пісенний конкурс

Дитяче Євробачення 2023

Після перемоги Лісандро на дитячому Євробаченні в Єревані з піснею "Oh Maman" Франція організує конкурс у Палаці Нікайя в Ніцці. Нагадаємо, що це друга перемога Франції за 3 роки.

Україну торік на конкурсі представляла Злата Дзюнька з авторською піснею "Незламна". Вона посіла дев'яте місце.

Слоган і бренд заходу будуть оприлюднені пізніше цього року.

"Ми раді повернутися до Франції на 21-й дитячий пісенний конкурс Євробачення лише через 2 роки після вражаючого проведення в Парижі. Команда France Télévisions має досвід, бачення та пристрасть створити щось справді чарівне в Ніцці цього листопада", - заявив Мартін Остердал, виконавчий супервайзер дитячого Євробачення.

Дельфін Ернотт-Кунчі, президент France Télévisions і президент Європейської мовної спілки, додала:

"Я дуже рада, що це друге дитячого Євробачення, організоване Францією, відбудеться в Ніцці, місті історії та культури, яке є символом нашої країни. І цього року дитяче Євробачення порадує як молодих, так і дорослих, які будуть стежити за цією популярною подією в Палаці Нікайя та на публічних медіа-каналах EBU (Європейської мовної спілки)".

Палац Нікайя, в якому пройде дитяче Євробачення 2023 (фото: junioreurovision.tv)