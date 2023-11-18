Disney, Apple та інші відомі компанії покидають Twitter через неадекватність Ілона Маска

Уже кілька всесвітньо відомих компаній таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х (колишній Twitter) через антисемітські заяви Ілона Маска , який тепер є власником платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New York Times .

Компанії виходять з рекламного ринку Х

Disney заявив, що призупиняє витрати на X, так само як розважальна та кінопрокатна компанія Lionsgate і медіагігант Paramount Global.

Apple, яка витрачає десятки мільйонів доларів на рік на рекламу в X, також призупинила свою діяльність на платформі.

Представник X відмовився коментувати такі рішення компаній про рекламні паузи. Однак про це було відомо вже певний час іноземним журналістам від власних джерел.

Варто також додати, що багато компаній, у тому числі General Motors і Volkswagen, протягом останнього року відмовлялися від того, щоб їхні рекламні оголошення публікували разом із мовою ворожнечі чи дезінформацією на X.

У квітні Ілон Маск сказав, що майже всі рекламодавці повернулися, проте пізніше він визнав, що доходи від реклами впали на 50%.

До того, як Маск купив компанію, реклама довгий час становила близько 90% доходу Twitter. Минулого місяця X повідомив співробітникам, що компанію оцінюють у 19 мільярдів доларів. Це менше ніж тих 44 мільярдів доларів, які заплатив сам Маск.

Що цьому передувало

Ілон Маск погодився з дописом на X, який звинуватив євреїв, які стикаються з антисемітизмом на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС, у тому, що вони пропагують "точну діалектичну ненависть до білих, яку, як вони стверджують, хочуть, щоб люди припинили використовувати проти них".

Таким чином власник соціальної мережі фактично підтримав антисемітизм як явище.

Білий дім засудив 52-річного Ілона Маска за поширення антиєврейської теорії змови.