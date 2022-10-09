Директор школи в Маріуполі розказали музею "Голоси мирних" про жахи окупації

Уперше маріупольську школу № 29 обстріляли другого березня. Директор Лариса Аркадіївна Бикова була у приймальні. Поруч на футбольному полі грали діти. Пролунали вибухи, посипалися вікна. Один хлопчик на полі загинув, ще двоє отримали поранення. Кілька тижнів Бикова з родиною та ще десятками людей жили у підвалі школи.

Так, 24 лютого Лариса Аркадіївна рекомендувала педагогам та учням школи залишатися вдома та навчатися дистанційно, сама ж поїхала на роботу. Сховала документи та повернулася. 25-го разом із батьками учнів, дітьми, вчителями та власною родиною Бикова переїхала у шкільний підвал. Додому вона більше не потрапила.

У коридорі школи організували місця, де проводили час діти - найменшим було чотири роки, сидіти у підвалі їм було складно. Все змінилося другого березня. Був сонячний день. Директорка перебувала в приймальні, її чоловік читав книжку, на вулиці грали підлітки. Раптом чоловік закричав: "Падайте!"

"Було багато вибухів, у всій школі посипалися вікна. Всі стіни всередині були посічені осколками. На щастя, люди встигли сховатися у підвалі. Одного з дітей, які грали в футбол, було вбито, ще двох поранено", - розповідає Лариса.

З того часу підвал вони майже не залишали. Топили сніг, їжу готували на вогнищі під обстрілами, які не припинялися. Почалися авіаудари.

Почувши літак, діти швидко одягалися в курточки та ставали до стіни, ближче до виходу, як їх вчили. Виїхати родині Бикової вдалося 20 березня за допомогою волонтера. Згодом вона дізналася, що загинули психолог школи, дві вчительки, одинадцятикласник, батьки учнів...

"Є надія, що ми повернемось до нашого Маріуполя. Дуже складно усвідомити, що міста, яке ти любив, немає. Я не знаю, що робити далі. Чекаю на Перемогу", - каже Лариса Аркадіївна.

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