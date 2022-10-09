Директор школы в Мариуполе рассказали музею "Голоса мирных" об ужасах оккупации

Впервые мариупольскую школу №29 обстреляли второго марта. Директор Лариса Аркадиевна Быкова была в приемной. Рядом на футбольном поле играли дети. Раздались взрывы, посыпались окна. Один мальчик на поле погиб, еще двое получили ранения. Несколько недель Быкова с семьей и десятками людей жили в подвале школы.

Так, 24 февраля Лариса Аркадиевна рекомендовала педагогам и учащимся школы оставаться дома и учиться дистанционно, сама поехала на работу. Спрятала документы и вернулась. 25-го вместе с родителями учеников, детьми, учителями и семьей Быкова переехала в школьный подвал. Домой она больше не попала.

В коридоре школы организовали места, где проводили время дети - самым маленьким было четыре года, сидеть в подвале им было сложно. Все поменялось второго марта. Был солнечный день. Директор находилась в приемной, ее муж читал книгу, на улице играли подростки. Вдруг мужчина закричал: "Падайте!"

"Было много взрывов, во всей школе посыпались окна. Все стены внутри были иссечены осколками. К счастью, люди успели спрятаться в подвале. Один из детей, игравших в футбол, был убит, еще двое ранены", - рассказывает Лариса.

С тех пор подвал они почти не покидали. Топили снег, еду готовили на костре под непрекращающимися обстрелами. Начались авиаудары.

Услышав самолет, дети быстро одевались в курточки и становились к стене, ближе к выходу, как их учили. Уехать семье Быковой удалось 20 марта с помощью волонтера. Впоследствии она узнала, что погибли психолог школы, две учительницы, одиннадцатиклассник, родители учеников.

"Есть надежда, что мы вернемся в наш Мариуполь. Очень сложно осознать, что города, который ты любил, нет. Я не знаю, что делать дальше. Жду Победы", - говорит Лариса Аркадиевна.

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