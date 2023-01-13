Дієтолог розвіяв популярні міфи про схуднення, які шкодять здоров'ю

Багато українців поставили схуднення як одну зі своїх новорічних обіцянок у 2023 році. Але ця тема оповита багатьма міфами, тож кому вірити? Лікар поділився найпоширенішими міфами про схуднення, які допоможуть людям правильно почати свій шлях.

Швидкі дієти

За словами доктора Сангві, слід уникати так званих "швидких" дієт. Уся проблема в тому, що вони можуть уповільнити ваш метаболізм, впливаючи на здатність схуднути.

Так само лікар не радить виключати з раціону цілі групи продуктів. Це може призвести до дефіциту життєво важливих вітамінів і мінералів.

"З мого досвіду схуднення потребує часу та відданості. Прагніть втрачати не більше 1 кілограму на тиждень. Я завжди кажу пацієнтам, щоб вони зосередилися на внесенні кількох реалістичних змін у свій раціон і розпорядок діяльності", - пояснює фахівець.

Користь кокосової олії

Сері Сангві часто чує міф про те, що кокосова олія є найкориснішою з усіх. Це не правда.

"Кокосова олія часто рекламується як суперпродукт, альтернативний іншим кулінарним оліям, але насправді кокосова олія містить на 20% більше калорій, ніж масло", - пояснює лікар.

Крім цього, кокосова олія також містить приблизно на 65% більше насиченого жиру, ніж масло. Цей тип жиру пов'язаний з високим рівнем холестерином, і може сприяти серцевим захворюванням та інсультам.

Кокосову олію, звісно, можна вживати, але в помірних кількостях, як і будь-який інший продукт.

Кокосова олія не така корисна, як про неї розповідають (фото: Freepik)

Продукти з низьким вмістом жиру

Багато людей, які худнуть, вважають, що їм слід їсти їжу з меншим вмістом жиру, щоб схуднути, але доктор Сангві каже, що це не обов'язково правильний підхід до схуднення.

"Немає законодавчої вимоги, яка б вказувала, скільки жиру має міститися в продуктах із позначкою "з низьким вмістом жиру", - зазначає лікар.

Таким чином, продукт "з низьким вмістом жиру" може бути з високим його відсотком.

Їжа може прискорювати метаболізм

Іншим поширеним міфом, за словами доктора Сангві, є переконання, що деякі продукти можуть прискорити метаболізм. До них часто відносять зелений чай, яблучний оцет і перець чилі.

Це лише деякі продукти, які, як кажуть, прискорюють ваш метаболізм, допомагаючи організму спалювати більше калорій. Але наукових доказів на підтримку цього мало.

Раціон людини повинен бути збалансованим і різноманітним (фото: Freepik)

Виключення вуглеводів з раціону

Багато людей, які худнуть, починають з виключення вуглеводів зі свого раціону.

Однак доктор Сангві радить цього не робити. Є деякі продукти з високим вмістом вуглеводів, які подарують вам відчуття ситості протягом тривалого часу.

"Вживання занадто великої кількості вуглеводів може, звичайно, бути шкідливим здоровим і сприяти збільшенню ваги. Але не забувайте, що ягоди, сочевиця, квасоля та багато інших продуктів з високим вмістом клітковини, наповнених поживними речовинами, також містять багато вуглеводів", - поясним лікар.