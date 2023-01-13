Диетолог развеял популярные мифы о похудении, которые вредят здоровью
Многие украинцы поставили похудение как одно из своих новогодних обещаний в 2023 году. Но эта тема окутана многими мифами, и кому верить? Врач поделился наиболее распространенными мифами о похудении, которые помогут людям правильно начать свой путь.
Всю правду о похудении рассказывают на сайте Express.
Быстрые диеты
По словам доктора Сангви, следует избегать так называемых "быстрых" диет. Вся проблема состоит в том, что они могут замедлить ваш метаболизм, влияя на способность похудеть.
Также врач не советует исключать из рациона целые группы продуктов. Это может привести к дефициту жизненно важных витаминов и минералов.
"Из моего опыта похудения требует времени и преданности. Старайтесь терять не более 1 килограмма в неделю. Я всегда говорю пациентам, чтобы они сосредоточились на внесении нескольких реалистичных изменений в свой рацион и распорядок деятельности", - объясняет специалист.
Польза кокосового масла
Сери Сангви часто слышит миф о том, что кокосовое масло является самым полезным из всех. Это неправда.
"Кокосовое масло часто рекламируется как суперпродукт, альтернативный другим кулинарным маслам, но на самом деле кокосовое масло содержит на 20% больше калорий, чем масло", - объясняет врач.
Помимо этого кокосовое масло также содержит примерно на 65% больше насыщенного жира, чем масло. Этот тип жира связан с высоким уровнем холестерина, и может способствовать сердечным заболеваниям и инсультам.
Кокосовое масло, конечно, можно употреблять, но в умеренных количествах, как и любой другой продукт.
Кокосовое масло не так полезно, как о нем рассказывают (фото: Freepik)
Продукты с низким содержанием жира
Многие худеющие считают, что им следует есть пищу с меньшим содержанием жира, чтобы похудеть, но доктор Сангви говорит, что это не обязательно правильный подход к похудению.
"Нет законодательного требования, указывающего, сколько жира должно содержаться в продуктах с отметкой "с низким содержанием жира", - отмечает врач.
Таким образом, продукт с низким содержанием жира может быть с высоким его процентом.
Еда может ускорять метаболизм
Другим распространенным мифом, по словам доктора Сангви, есть убеждение, что некоторые продукты могут ускорить метаболизм. К ним часто относятся зеленый чай, яблочный уксус и перец чили.
Это лишь некоторые продукты, которые, как говорится, ускоряют ваш метаболизм, помогая организму сжигать больше калорий. Но научных доказательств в поддержку этого мало.
Рацион человека должен быть сбалансированным и разнообразным (фото: Freepik)
Исключение углеводов из рациона
Многие худеющие начинают с исключения углеводов из своего рациона.
Однако доктор Сангви советует этого не делать. Есть некоторые продукты с высоким содержанием углеводов, которые подарят вам ощущение сытости в течение длительного времени.
"Употребление слишком большого количества углеводов может, конечно, быть вредным здоровым и способствовать увеличению веса. Но не забывайте, что ягоды, чечевица, фасоль и многие другие продукты с высоким содержанием клетчатки, наполненных питательными веществами, также содержат много углеводов", - пояснил врач .
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