Дієтолог розповіла, чим загрожує постійний пропуск сніданку
Сніданок - це дуже важлива частина раціону, і дуже небажано його пропускати.
Про важливість цього прийому їжі розповіла на сторінці Facebook дієтолог Світлана Фус.
Чи потрібно вранці снідати?
Дієтолог вважає, що саме вранці легше зробити по-справжньому здорову їжу, з'їсти щось корисне.
"Пропуск сніданку може завдати більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою "економії" калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситним вечерею", - повідомила Фус.
Вона зазначила, що люди фізично активніші вранці і в першій половині дня і можуть витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення.
"Постійний пропуск сніданку може призвести не до зниження, а навіть до набору ваги. Це прямий шлях до порушення обміну речовин і, як наслідок, до ожиріння та діабету", - додала Світлана.
Починайте ранок зі сніданку
Фахівець з харчування наполегливо рекомендує починати ранок зі сніданку.
Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, а й їх склад.
Крім того, дуже важливо є те, що наситить вас надовго, а не на годину.
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