Дієтолог розказав про плюси та мінуси алкоголю та назвав безпечну дозу

Келих вина або пива виглядає приємним способом розслаблення та перепочинку після напруженого дня, що допомагає зменшити соціальну тривожність та легше спілкуватися. Але в той час, як помірне споживання алкоголю не зумовлює значних проблем, регулярне надмірне вживання може суттєво вплинути на здоров’я мозку.

Як саме спиртні напої впливають на мозок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як саме засвоюється алкоголь

Алкоголь метаболізується в організмі різними шляхами, залучаючи два ферменти: алкогольдегідрогеназу (АДГ) і альдегіддегідрогеназу (АЛДГ). Після прийому алкоголь швидко всмоктується в кров з тонкого кишечника і направляється до печінки, де під дією цих ферментів розщеплюється на метаболічні продукти.

Алкоголь розповсюджується по всьому тілу через кров, включаючи мозок, нирки і легені, залишаючись в крові близько 90 секунд у здорових людей. Цей швидкий процес впливає на мозок і інші органи. Проте, споживання алкоголю разом з їжею може сповільнити всмоктування і зростання його концентрації у крові.

Перш за все алкоголь впливає на префронтальну кору, частину мозку, відповідальну за судження і міркування.

Яка доза безпечна?

Щодо безпечної дози, деякі дослідження показують певні переваги помірного вживання алкоголю для здоров’я, але інші експерти стверджують, що будь-яке споживання алкоголю не є безпечним. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nutrients у 2021 році, показало, що хронічне вживання алкоголю може змінити структуру мозку і призвести до "функціональної дерегуляції ключових систем мозку, що контролюють поведінку".

Рекомендується обмежити споживання алкоголю одним напоєм на день для жінок і до двох напоїв для чоловіків. Стандартними напоями є 0,33 л пива (5% алкоголю), 100 мл вина (12% алкоголю) або 30 мл спиртних напоїв, таких як джин, ром, горілка або віскі (40% алкоголю).

Алкоголь токсичний для кожної клітини організму, тому важливо враховувати кількість і частоту споживання, а також наявність проблем зі здоров’ям. Для осіб з певними захворюваннями, які приймають ліки, неповнолітніх, вагітних або тих, хто не може контролювати кількість випитого, будь-яка кількість алкоголю не є безпечною.

Гіпотетичні плюси алкоголю

Покращує когнітивні функції

Згідно з оглядом 2020 року, опублікованим у JAMA, існує позитивний зв'язок між споживанням алкоголю та когнітивними здібностями. У когортному дослідженні з участю майже 20 тисяч людей науковці виявили, що вживання алкоголю від низького до помірного (до 8 напоїв на тиждень для жінок і до 15 напоїв на тиждень для чоловіків) значно пов'язане зі стабільно вищою "траєкторією когнітивних функцій". Це включало підвищення когнітивних показників, краще запам'ятовування слів та зниження когнітивного згасання.

Поліпшує настрій

Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі Drug and Alcohol Dependence, досліджувало вплив алкоголю на настрій. Вчені прийшли до висновку, що вживання алкоголю асоціюється зі значним покращенням настрою та зниженням негативних емоцій під час споживання.

Однак вони відзначили, що у тих, хто вживав алкоголь для зменшення тривоги, переваги були менш помітними. Спиртні напої можуть підвищувати рівень серотоніну, хімічної речовини, відповідальної за покращене самопочуття, проте переважно на короткостроковій основі.

Доведені мінуси алкоголю

Підвищує ризик нейродегенеративних захворювань

Наукові дослідження показують зв'язок між високим рівнем заліза в мозку і нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Згідно з дослідженням, опублікованим у липні 2022 року в PLOS One із участю 20 729 учасників, вживання понад чотирьох стандартних напоїв на тиждень може змінити рівень заліза в мозку, що підвищує ризик нейродегенеративних захворювань. Високий рівень заліза також пов'язаний з уповільненням виконавчих функцій та збільшенням часу реакції. Алкоголь є нейротоксином, який може знищувати клітини мозку, і хоча деякі клітини можуть відновлюватися, пошкодження може бути стійким, оскільки алкоголь має тривалий вплив на нейромедіатори. Крім того, надмірне споживання алкоголю пов'язане з підвищеним ризиком деменції, як вказано в огляді 2020 року, опублікованому в Neuropsychiatric Disease and Treatment.

Може зменшити об'єм мозку

Дослідження 2022 року, опубліковане в Nature Communications, показало, що вживання одного-двох напоїв на день може зменшувати об'єм мозку. Загальна втрата об'єму зростає зі збільшенням кількості споживання алкоголю. Деякі дослідження показують, що це зменшення можна частково відновити після повної відмови від алкоголю.

Дослідження також підтверджують, що припинення споживання алкоголю може сприяти збільшенню об'єму мозку, а також зменшити ризик синдрому Верніке-Корсакова, що є наслідком дефіциту тіаміну і може виникнути в перші два роки після припинення вживання алкоголю.