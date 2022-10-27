Дієтолог пояснила, який ефект на організм здійснює оселедець
Оселедець є однією з найпопулярніших страв у нашому раціоні. Ця недорога і нехитра в приготуванні риба багата на корисні для організму мінерали, вітаміни, амінокислоти та "хороші" жири. Експерт у галузі здорового харчування пояснила, які ефекти вона здійснює.
Про це відома українська дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Facebook.
Фахівець зазначила, що оселедець є одним із кращих джерел омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я та потрібні для повноцінного харчування, оскільки самі не виробляються в організмі. Так, при добовій потребі від 1 до 1.5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2.4 г.
Що вони дають
- Тип омега-3 жирних кислот - DHA - є цінним структурним компонентом мозку та сітківки ока. Відсутність достатньої кількості DHA може спричинити проблеми зі зором.
- Чимало препаратів для вагітних жінок містять жирні кислоти DHA, оскільки, згідно з дослідженнями, здатні впливати на інтелект дитини, її соціальні навички та знижувати ризик затримки розвитку у малюка.
- Надають позитивний вплив на серцево-судинну систему, оскільки можуть спричинити зниження тригліцеридів, підвищувати рівень холестерину ЛПВЩ, запобігати втраті еластичності артерій, а також ефективно зменшувати запалення.
- При регулярному вживанні жирних кислот омега-3 у людей рідше виникає відчуття депресії.
- Також такі кислоти покращують стан шкіри, підтримують її м'якою, вологою та еластичною,попереджаючи передчасне утворення зморшок, зазначила дієтолог.
Йод та антиоксиданти
У оселедці також міститься йод, який для щитовидної залози та селен. У цієї риби його близько 37 мкг, при мінімальній добовій потребі 50 мкг.
"100 г цієї риби забезпечить практично половиною добової дози цього необхідного для роботи щитовидної залози елемента", - розповіла Фус.
Вітамін Е і селен - антиоксиданти, що містяться в оселедці, - важливі для роботи імунної системи, допомагають мінімізувати шкоду, заподіяну вільними радикалами.
Нагадаємо, перед цим лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти оселедець.
Додамо також, що раніше дієтолог пояснила, чим можна замінити дорогі продукти, і назвала бюджетні та не менш корисні аналоги.