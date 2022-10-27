Дієтолог пояснила, який ефект на організм здійснює оселедець

Оселедець є однією з найпопулярніших страв у нашому раціоні. Ця недорога і нехитра в приготуванні риба багата на корисні для організму мінерали, вітаміни, амінокислоти та "хороші" жири. Експерт у галузі здорового харчування пояснила, які ефекти вона здійснює.

Про це відома українська дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Facebook .

Фахівець зазначила, що оселедець є одним із кращих джерел омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я та потрібні для повноцінного харчування, оскільки самі не виробляються в організмі. Так, при добовій потребі від 1 до 1.5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2.4 г.

Що вони дають

Тип омега-3 жирних кислот - DHA - є цінним структурним компонентом мозку та сітківки ока. Відсутність достатньої кількості DHA може спричинити проблеми зі зором.

Чимало препаратів для вагітних жінок містять жирні кислоти DHA, оскільки, згідно з дослідженнями, здатні впливати на інтелект дитини, її соціальні навички та знижувати ризик затримки розвитку у малюка.

Надають позитивний вплив на серцево-судинну систему, оскільки можуть спричинити зниження тригліцеридів, підвищувати рівень холестерину ЛПВЩ, запобігати втраті еластичності артерій, а також ефективно зменшувати запалення.

При регулярному вживанні жирних кислот омега-3 у людей рідше виникає відчуття депресії.

Також такі кислоти покращують стан шкіри, підтримують її м'якою, вологою та еластичною,попереджаючи передчасне утворення зморшок, зазначила дієтолог.

Йод та антиоксиданти

У оселедці також міститься йод, який для щитовидної залози та селен. У цієї риби його близько 37 мкг, при мінімальній добовій потребі 50 мкг.

"100 г цієї риби забезпечить практично половиною добової дози цього необхідного для роботи щитовидної залози елемента", - розповіла Фус⁣⁣.

Вітамін Е і селен - антиоксиданти, що містяться в оселедці, - важливі для роботи імунної системи, допомагають мінімізувати шкоду, заподіяну вільними радикалами.