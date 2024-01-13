Дієтолог пояснила, чи корисний вінегрет, який так популярний серед українців

Вінегрет є дуже популярним салатом серед українців, особливо взимку. Більшість вважає його не надто корисним, бо там начебто багато вуглеводів, але чи дійсно це так?

Відповідь на питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Чи корисний вінегрет

"Вінегрет популярний в Україні овочевий салат. Це корисна, проста і смачна страва. Кожна українська господиня готує його по-своєму. І традиційний рецепт з квасолею та солоними огірками - не єдиний.⁣⁣ Головне, що він готується з доступних та корисних для здоров’я продуктів", - розповідає дієтолог.

За словами Фус, вінегрет - джерело клітковини, пектинів, важливих мінералів та вітамінів. Завдяки квашеним огіркам та капусті він має пробіотичну дію, підтримує кишкову флору, впливаючи на імунітет, що особливо важливо зараз.⁣⁣

"Буряк сприяє регулярній роботі кишківника, позитивно впливає на кровоносну систему, серце та має речовини, які нормалізують тиск. Морква забезпечує вітаміном А, капуста і цибуля вітаміном С", - пояснює дієтолог.

Корисні також горошок і квасоля, бо вони є добрими джерелами рослинного білка та роблять салат ситнішим. Ще користі вінегрету додає олія, якою заправляють салат.

Як урізноманітнити салат

"Звичний склад салату можна змінити на свій смак. Дехто додає морську капусту, що збагачує цю страву йодом. Горошок чи квасолю можна замінити сочевицею.⁣⁣ У класичних рецептах вінегрет зазвичай містить соняшникову олію. Особливо смачно, коли вона нерафінована, запашна. Але можна й використати іншу, наприклад оливкову", - радить Фус.

Також можна змінювати пропорції овочів, додавати гриби, свіжі огірки та навіть кислі яблука.

Дієтолог зазначає, що взимку варто готувати вінегрет та з фантазією підходити до рецептів, збагачуючи салат додатковими овочевими компонентами.