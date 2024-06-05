Дієтолог поділилась лайфхаком, який допоможе швидше схуднути
Перед початком літа усі намагаються скинути зайві кілограми. Дієтолог розповіла, що потрібно звертати увагу на калорійність фруктів та обирати правильні, які не будуть шкодити фігурі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Як правильно вживати фрукти під час дієти
Експерт поділилась лайфхаком для тих, хто на дієті. Суть в тому, щоб не звертати увагу на калорійність фруктів.
За словами дієтолога, питання не в калоріях, а в здатності піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти потрібно обирати з низьким глікемічним та інсуліновим індексами - ці дві цифри важливіші за калорії.
Зокрема, найефективніше допомагають худнути ягоди, які тримають інсулін під контролем.
Порції 200-300 грамів у першій половині дня буде достатньо. Ідеальний час - другий сніданок.
Список фруктів
Персик
Глікемічний індекс одного середнього персика становить близько 42, що не зашкодить рівню цукру та інсуліну. До того ж плоди персиків багаті корисними для здоров’я поживними речовинами, такими як калій, клітковина, вітаміни А і С, їх вживання дозволяє залишатися ситим протягом тривалого часу.
Вишня
Глікемічний індекс дуже низький всього 25: це означає, що вишня не викликає швидкого підвищення рівня цукру в крові.
Також містить велику кількість антиоксидантів, вітаміну С і клітковини, які знижують метаболізм цукру і рятують від його стрибків у крові.
Слива
Крім клітковини і антиоксидантів, вона містить 15 різних вітамінами і мінералів. Глікемічний індекс - 40.
Яблука
Несолодкі сорти також володіють невисокою глікемічним навантаженням і підходять навіть діабетикам. Крім того, яблука містять велику кількість необхідних вітамінів і мінералів, а також велику кількість клітковини, яка перешкоджає швидкому засвоєнню цукру.
Фруктом з самим низьким глікемічним індексом є авокадо - за рахунок високого вмісту клітковини і рослинних жирів його ГІ становить 10 одиниць. Слідом йде лимон - 20 одиниць, а також смородина, вишня і лохина - 25 одиниць. Тоді як кавун і виноград - близько 70-75.
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