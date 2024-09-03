Дієтолог назвала правило №1 для схуднення

Зареєстрований дієтолог із Нью-Йорка повідомила, що її найкраща порада для схуднення - їсти частіше протягом дня, щоб не тягнутися до печива та чіпсів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eating Well.

Що треба знати про схуднення

Дієтолог Наталі Ріццо повідомила, що ключем до втрати ваги є уникнення надто сильного голоду.

"Насправді, звичка № 1 для схуднення - це їсти до того, як ви станете дуже голодними", - сказала вона.

У своїй аргументації на користь регулярного постійного харчування Ріццо вказала на дослідження 2022 року, яке показало, що споживання постійної кількості калорій через рівні проміжки часу, наприклад на сніданок, обід і вечерю, може підвищити успіх у схудненні.

Ріццо каже, що час є ключовим, якщо ви не можете їсти щодня в один і той же час, спробуйте перекушувати кожні три-чотири години, щоб запобігти нападам голоду.

"Це вікно дасть вам достатньо часу, щоб перетравити їжу, але не дозволить вам так довго перериватися між прийомами їжі, щоб ви стали жадібними. Якщо вам важко відволіктися, встановіть таймер на своєму телефоні, доки їсти кожні кілька годин не стане звичкою", - порадила дієтолог.

Що треба їсти

Звичайно, те, що ви їсте, дуже важливо. Ріццо пропонує віддати перевагу білку та збалансувати його вуглеводами з цілісної їжі - такими як фрукти, овочі, цільні зерна, квасоля та бобові і трішки здорових жирів.

Білок може допомогти вам відчути ситість, оскільки він перетравлюється довше, ніж інші поживні речовини. Це також може допомогти зберегти м’язову масу, а м’язи спалюють більше калорій, ніж жир.