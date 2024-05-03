Дієтолог розповіла, які страви мають бути на великодньому столі, щоб правильно вийти з посту

Святу Господнього воскресіння передує 40-денний піст, під час якого не можна їсти продукти тваринного походження. Тож вірянам слід правильно розговлятись під час великодньої трапези, аби м'ясні страви не нашкодили організму.

Про те, як правильно вийти із великоднього посту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у You Tube .

Як правильно вийти з Великого посту

"Піст є утриманням від їжі, тому виходити з нього треба дуже обережно, не варто забувати про почуття міри", - радить лікар.

Вона пояснює, що під час посту всі процеси обміну речовин в організмі сповільнюються, зменшується виробництво травних ферментів. Якщо людина починає відразу багато їсти, виникають шлункові розлади.

"В ідеалі, перші два дні після посту споживати лише кисломолочні продукти, пити молоко, і тільки за день-два потроху почати їсти м'ясо. Наші предки починали розговіння з вівсяного киселю. Ця страва має протизапальну властивість. Так само діє відвар насіння льону", - каже Скиталінська.

Прості страви особливо корисні людям із виразковою хворобою шлунку та гастритом.

З чого розпочинати святкову трапезу

"Якщо ви посвятили паску ще вночі, то з’їжте одну крашанку і лягайте спати. Якщо ж ви вранці пішли до церкви і вже готові розговітися, то це має бути помірне вживання тваринної їжі: скуштуйте одне яйце, трохи сирної паски, малесенький шматочок паски з борошна", - говорить дієтолог.

Вона додає, що ці продукти - найкращий варіант для того, щоб організм почав переходити на звичний режим харчування.

"Яйце - це найлегший тваринний білок. Сир, з якого складається сирна паска, це кисломолочний продукт, також вельми корисний для кишківника. А паски неодмінно повинні бути вчорашніми. Недаремно ж наші мудрі предки починали пекти їх ще з четверга", - зауважує Скиталінська.

Корисні страви на великодній стіл

"Корисні в цей час до столу кисла капуста, буряковий квас. На святковий стіл приготуйте рибу - відварну, парову, але не смажену або солону. Ідеальне м'ясо для великоднього столу - курка, телятина і пісна свинина. Причому не у вигляді шашлику або пиріжків, вареників чи пельменів, а рубане, відварене, запечене у фользі або приготоване на пару", - каже дієтолог.

Не варто одразу після виходу із посту їсти важкі сорти м'яса, такі як гуска, індичка, баранина, жирна свинина - нехай почекають зо два тижні.

"Ще одна порада - м'ясо вживайте з гіркими травами. Не обов'язково з полином, будь-які ароматичні трави - кріп, петрушка, материнка, чебрець, імбир і м'ята. Вони поліпшують процеси травлення і надають стравам чудового аромату", - пояснює Скиталінська.

Вона радить бути обережною з прянощами, а червоний перець та інші гострі приправи у перші дні після посту краще взагалі не вживати.

"Вихід з посту займає 1-2 тижні, тому радимо вам ознайомитися з основними правилами щодо повернення до повсякденної їжі. Повернення до звичайного раціону повинно бути поступовим, максимально повільним і вдумливим", - наголошує лікар.

Для того, щоб шлунково-кишковий тракт почав виробляти більше ферментів, що відповідають за розщеплення м'яса і тваринних жирів, потрібен час. Потім можна потроху починати їсти все.