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Диагноз уникален: ученые рассказали о смертельной опасности электронных сигарет

Воскресенье 04 октября 2020 11:09
Диагноз уникален: ученые рассказали о смертельной опасности электронных сигарет
Электронные сигареты могут быть опаснее обычных (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Исследователи сообщают о том, что электронные сигареты провоцируют новое уникальное заболеваниие

Как сообщают исследователи, электронные сигареты могут быть более опасными, чем обычные, так как способны вызывать уникальное заболевание. Исследователи называют это заболевание EVALI - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга. В чем прорыв ученых, рассказывается в статье на The Nature.

К симптомам травматизации легких электронными сигаретами относят высокую температуру тела, кашель, рвоту и диарею. Некоторые пациенты даже попадали в отделения интенсивной терапии, так как имели сильное поражение легких.

Специалисты изучили, что в большинстве случаев поражение органов дыхания было вызвано употреблением нестандартных парительных смесей, которые содержали в себе тетрагидроканнабинол и психоактивные соединения.

Появление EVALI тесно связывают с ацетатом витамина Е, который добавляется в жидкости для парения в качестве конденсирующего компонента.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, 3,6 миллиона учащихся средних и старших классов в американских школах употребляют электронные сигареты — как и 8,1 миллиона взрослых в США.

Напомним, что в Украине запретили продажу вейперов и электронных устройств для курения лицам, не достигшим 18-летия.

Ранее мы рассказывали, что никотин можно получить не только выкурив сигарету, но и употребив некоторые продукты питания. Какие продукты содержат никотин - читайте в нашей статье.

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