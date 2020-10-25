Как действовать при первых признаках ОРВИ и COVID-19: четкая схема для украинцев

Жителям Украины рассказали алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19
При появлении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и выяснить, может ли это быть COVID-19.
Что нужно сделать украинцу в первую очередь и как правильно себя вести при подозрении на коронавирус – читайте в материале Styler.
Если у вас появились симптомы COVID-19, такие, как: лихорадка, кашель, отдышка, затрудненное дыхание, то вы должны сразу позвонить своему врачу, с которым у вас есть декларация.
При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для тестирования на COVID-19. Вам не нужно самостоятельно искать, где сделать тест, и вы не идете в лабораторию самостоятельно. По вызову врача к вам домой обязана приехать мобильная бригада. Она берет у вас образцы для тестирования и отправляет их в лабораторию.
Если у вас нет своего врача или ваш врач отказал вам в вызове мобильной бригады, а у вас есть опасные симптомы, то необходимо позвонить на региональную "горячую линию" по вопросам COVID-19. Бригаду в таком случае вызовет диспетчер. Номер "горячей линии" можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины или на сайте covid-19.gov.ua.
Результаты тестирования из лаборатории сообщат вашему врачу. Если диагноз подтвердится, то врач даст вам назначение по поводу самоизоляции и лечения в домашних условиях, если течение болезни легкое. Или порекомендует вам обратиться в больницу, если состояние тяжелое. Лица, которые контактировали с больным, также должны пройти тестирование на COVID-19.
Если у вас критическое состояние (затрудненное дыхание, высокая температура), то звоните 103. Если по решению мобильной бригады экстренной помощи вам не нужна госпитализация, то вам предоставят медицинскую помощь на месте и рекомендации по поводу самоизоляции. Также бригада ЭМП направит к вам мобильную бригаду для сбора образцов на тест.
Если вас госпитализируют, тестирование и все необходимое лечение вы получите в медицинском учреждении. Все услуги по лечению коронавирусной болезни в больнице и необходимые лекарства для пациентов бесплатные.
Напомним, ранее мы писали о правилах поведения и защиты для украинцев, у которых в доме есть больной с COVID-19.