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Депутатку "подловили" на интимной переписке с девушкой: переписку "слили" в сеть

Киев, Пятница 18 сентября 2020 16:35
Депутатку "подловили" на интимной переписке с девушкой: переписку "слили" в сеть
Ирина Констанкевич вела интимную переписку с девушкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Чиновница вела переписку в зале парламента

Представительница депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич вела интимную переписку с девушкой. Чиновница переписывалась в Верховной Раде Украины во время работы в пятницу, 18 сентября. Подробности интимного общения между женщинами заснял фоторепортер.

Как сообщает "Апостроф", журналисты засняли телефон народного депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич, когда та вела переписку в зале парламента. Телефон Констанкевич был открыт на чате с кем-то, кто недвусмысленно выражал свою симпатию. При этом совершенно очевидно, что это была женщина.

"Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами. Сижу на полу в одеяле, окно открыто, звезды бескрайние, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я буду думать о Вас в Боголюбских Альпах. Еду завтра в Вупперталь (город в Германии – ред.)", - пишет в сообщении незнакомка.

Депутатку &quot;подловили&quot; на интимной переписке с девушкой: переписку &quot;слили&quot; в сеть

Депутатку &quot;подловили&quot; на интимной переписке с девушкой: переписку &quot;слили&quot; в сеть

Депутатку &quot;подловили&quot; на интимной переписке с девушкой: переписку &quot;слили&quot; в сеть

Ирина Констанкевич вела интимную переписку с девушкой (фото: "Апостроф")

Собеседница депутатки интересовалась, может ли она позвонить Констанкевич. Чиновница ответила своей знакомой: "Жду вашего звонка каждый вечер". Также она отправила ей голосовое сообщение и собственное фото из Рады.

Напомним, что ранее нардепов поймали на переписке про отставку главы НБУ.

Также мы писали подробности нового скандала в ВР. Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской".

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