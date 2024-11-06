День змін. Астролог дала прогноз на 6 листопада і назвала головні правила цієї середи

Цієї середи, 6 листопада, певні справи буквально приречено на успіх. Втім, енергія Марса може все зіпсувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 6 листопада та розповіла, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 6 листопада

Несприятливий період для стоматологічних втручань. Втім, у середу настає сприятливий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних операцій та відвідування перукарні.

"День змін, свободи, перемовин, контактів, нових знайомств. Будь-якому незадоволенню зараз не час. Період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання", - описала цю середу Соловйова.

"Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих", - також порадила вона.

Упродовж дня будуть дуже доречними працелюбство та винахідливість. Цей день, зазначила астролог, сприяє людям, які знаходяться у скрутному становищі.

"Допомагайте іншим, виявляйте благородство та гідність. Відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей", - радить експерт.

Гороскоп на 6 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

6 листопада - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Соловйова радить врахувати наступне:

уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації

слідкуйте за речами аби не загубити їх

будьте обережними, можливі обман та шахрайство.

"На цей день можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів. Гарний час для спілкування з братами та сестрами, а також для з’ясування стосунків", - розповіла астролог.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - також додала вона.

Що треба зробити цієї середи (ілюстрація: freepik.com)

Астрологічні поради на 6 листопада

Цієї середи, з 12:08 до 13:59, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козорогу.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості.Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - пояснила астролог.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Козорізі вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Він уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини", - резюмувала вона.