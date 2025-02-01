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День виправлення помилок. Астролог дала повний прогноз на 1 лютого

Субота 01 лютого 2025 08:17
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День виправлення помилок. Астролог дала повний прогноз на 1 лютого Що треба робити 1 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

1 лютого може стати важливим днем, особливо якщо врахувати вплив Сатурна. Цієї суботи можна проводити роботу над помилками, а ось від негативу краще відмовитися.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити цього дня та які справи допоможуть привернути успіх.

Прогноз астропогоди на 1 лютого

"Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість. Негативна енергія, проявлена цього дня, може призвести до проблем", - розповіла Соловйова.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість", - додала вона.

Цей день астролог радить присвятити родині, місцю проживання. Настає період каяття, пробачення, виправлення помилок.

Також слід виконувати чиїсь прохання, але не бажано комусь щось обіцяти. Займайтеся домашніми справами або відпочивайте у родинному колі.
Таро-гороскоп на 13 січня (ілюстрація: freepik.com)
Гороскоп на 1 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

1 лютого - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його великим нещастям.

Соловйова нагадала, що ця планета може щедро винагородити тих, хто з гідністю витримує всі уроки та перевірки на міцність.

Окрім цього, астролог розповіла, як можна збалансувати дію Сатурна. Будьте правдивими, працьовитими, турбуйтеся про людей навколо вас.

"Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала Соловйова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Таро-гороскоп на 1 лютого обіцяю сюрприз від Всесвіту лише 4 знакам Зодіаку.

Окрім цього, дізнайтеся, які знаки Зодіаку не вміють відстоювати власні кордони.

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