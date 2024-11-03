День Сонця та великої удачі. Названо колір неділі, який допоможе зірвати з неба всі зірки

У неділю, 3 листопада, настане сприятливий час для амбітних людей, які вірять в свої сили. День Сонця та успіху може багатьох приємно здивувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головний колір цього дня й дала повний прогноз на неділю.

Прогноз астропогоди на 3 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань. Не бажано давати обіцянки. Уникайте сексуальних розваг. Можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

"Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх. Настає день активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності", - додала вона.

Також астролог попередила, що невикористана енергія може нашкодити здоров’ю. 3 листопада настає період каяття, пробачення та виправлення помилок. Цього дня варто виконувати прохання оточуючих.

Гороскоп на 3 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"3 листопада - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла експерт.

Через загальний фон доби вона не радить починати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди.

Втім, можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Також варто присвятити час власним захопленням, творчості.

"Для підсилення сонячної енергії використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, носіть прикраси із золота та поласуйте шматочками апельсина. Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії короля планет зображення короля тварин - величного лева", - радить Соловйова.