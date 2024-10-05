День розкритих таємниць та "великого нещастя" Сатурна. Що обіцяє астропрогноз на 5 жовтня

Астролог Катерина Соловйова розповіла, до чого слід готуватися 5 жовтня. Ця субота може бути цікавою, особливо якщо звернути увагу на королівські градуси Місяця.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) експерт дала головні поради на 5 жовтня й сказала, які справи краще перенести на інший день.

Прогноз астропогоди на 5 жовтня

Не забувайте про Коридор затемнень та поєднання Меркурія й Сонця з Чорним Місяцем. Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров'я.

"У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти.Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - радить Соловйова.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість", - додала вона.

Ця субота - день перемоги над страхами та розбіжністями. Період підходить для розриву непотрібних зв’язків. Також варто повертати борги, гуляти та займатися хатніми справами.

Гороскоп на 5 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

5 жовтня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно переносить його випробування. І зараз він знаходиться у ретроградному русі. Обов’язково перевірте, в якій сфері вашого гороскопа зараз знаходиться транзитний Сатурн: там треба буде переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - зазначила експерт.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

Астрологічний прогноз на 5 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Місяць у королівському градусі - що це означає

"5 жовтня з 14:38 до 16:38 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Скорпіону. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей", - розповіла астролог.

"Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - додала вона.

У Скорпіоні️ цей градус вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили.

Також він наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами. Цей градус - про переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання. Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками, секретами.