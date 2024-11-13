День обману та випробовувань. Астролог дала повний прогноз на 13 листопада і назвала головні заборони середи

Цієї середи, 13 листопада, день буде цікавим, але особливим. Меркурій та Місяць здатні суттєво вплинути на певні плани.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє гороскоп на 13 листопада.

Прогноз астропогоди на 13 листопада

"Сприятливий період (окрім з 20:09 до 21:46) для нових справ і важливих рішень, активності в нових починаннях, хірургічних втручань. До 15:00 - один з найкращих періодів для оформлення шлюбу", - розповіла Соловйова.

"Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані. Не варто влаштовувати навантаження на серцево-судинну систему", - додала вона.

Цей день, зазначила астролог, чудово підійде для проявів енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Також можна влаштувати період усамітнення, поблажливості, альтруїзму.

"Окрім цього, ця середа стане днем знань і випробувань. Доба сприяє накопиченню матеріальних благ та інформації. Добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети", - зазначила експерт.

"Проявляйте милосердя, співчуття. Робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих. Підбивайте підсумки, залиште у спокої службову запопадливість", - радить астролог.

Гороскоп на 13 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

13 листопада - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Соловйова радить уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство.

"На цей день можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів. Гарний час для спілкування з братами та сестрами, для з’ясування стосунків", - пояснила астролог.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Їжте тверді сорти сиру", - також порадила вона.

За словами астролога, цієї середи буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.

Що треба зробити цієї середи (ілюстрація: freepik.com)

День Місяця - головні поради на день

"13-го листопада з 12:06 до 13:42 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде перебувати у королівському градусі Овну", - розповіла експерт.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. В Овні він наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою", - також розповіла вона.

Такий градус символізує успішні починання та шляхетність. Він ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проєкт.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - наголосила астролог.

Окрім цього, 13 листопада, з 20:09 до 21:46, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овну.

"В Овні️ цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - пояснила Соловйова.

Також цей градус змушує вести ігри та створювати навколо себе хаос.

Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації.

"Не призначайте на цей період (з 20:09 до 21:46) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - пояснила Соловйова.