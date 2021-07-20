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Что делать, чтобы ваш ребенок не потерялся: советы, которые нельзя игнорировать

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 18:57
Что делать, чтобы ваш ребенок не потерялся: советы, которые нельзя игнорировать Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Мысль о том, что ребенок может сбежать из дома, быть похищенным или просто потеряться, приводит любого из родителей в панику. Но это можно предотвратить.

Так, в полиции рассказали, что в современном ритме жизни уследить за детьми практически невозможно.

Что делать, когда пропал ребенок

Родителям дали советы о том, как действовать, когда пропал их ребенок. Кроме того, если такая ситуация произошла, то и дети должны знать, как правильно действовать.

Также эти данные могут существенно облегчить поиски.

  • Важно, когда вы идете в места большого скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду;
  • В случае, когда ребенок потерялся в торговом центре, то быстро. Ее помогут розысками через громкую связь или видеокамеры;
  • Если ваш ребенок потерялся, то нужно чтобы он остановился и ждал на месте родителей. Или же пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен;
  • Расскажите и покажите ребенку, к каким людям можно обратиться за помощью. В частности, это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми;
  • Объясните ребенку, что с чужим человеком никуда нельзя идти. Даже, чтобы ребенку не обещали;
  • Несколько раз потренируйте ситуацию, когда малыш теряется. Ребенок должен четко знать, как действовать.
  • Умный часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой очень нужен для ребенка. Он вам даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации;
  • Нельзя запугивать ребенка полицией, ведь у него может выработаться страх, и если он попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

Ранее мы сообщали, что во время пожара погибла 2-летняя девочка пока взрослые смотрели телевизор.

Также мальчик из Одессы с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире.

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