Что делать, чтобы ваш ребенок не потерялся: советы, которые нельзя игнорировать
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Мысль о том, что ребенок может сбежать из дома, быть похищенным или просто потеряться, приводит любого из родителей в панику. Но это можно предотвратить.
Так, в полиции рассказали, что в современном ритме жизни уследить за детьми практически невозможно.
Что делать, когда пропал ребенок
Родителям дали советы о том, как действовать, когда пропал их ребенок. Кроме того, если такая ситуация произошла, то и дети должны знать, как правильно действовать.
Также эти данные могут существенно облегчить поиски.
- Важно, когда вы идете в места большого скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду;
- В случае, когда ребенок потерялся в торговом центре, то быстро. Ее помогут розысками через громкую связь или видеокамеры;
- Если ваш ребенок потерялся, то нужно чтобы он остановился и ждал на месте родителей. Или же пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен;
- Расскажите и покажите ребенку, к каким людям можно обратиться за помощью. В частности, это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми;
- Объясните ребенку, что с чужим человеком никуда нельзя идти. Даже, чтобы ребенку не обещали;
- Несколько раз потренируйте ситуацию, когда малыш теряется. Ребенок должен четко знать, как действовать.
- Умный часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой очень нужен для ребенка. Он вам даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации;
- Нельзя запугивать ребенка полицией, ведь у него может выработаться страх, и если он попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.
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