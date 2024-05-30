Дефіцит призводить до вірусних інфекцій: ось який мікроелемент потрібен для здоров'я організму

Селен - важливий мікроелемент, необхідний для нормальної роботи організму. На полицях аптек та магазині можна побачити баночки з цим мікроелементом. Проте, його денну норму цілком можливо покрити за допомогою харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Яка денна норма

Існує дві форми селену: органічна - селенметіонін (SeMet) і селенцистеїн (Sec) та неорганічна - селеніт і селенат. Органічні сполуки містяться у продуктах рослинного й тваринного походження, неорганічні можна отримати з харчових добавок.

Денна норма селену для жінок і чоловіків становить від 15 до 70 мкг та залежить від віку та інших факторів. До прикладу, під час вагітності та грудного вигодовування жінка потребує трохи більше мікроелемента.

Деякі люди можуть мати підвищені ризики серйозного дефіциту селену, за якого призначають приймати його добавки. Наприклад, люди, які проходять діаліз при нирковій недостатності, люди, які живуть із ВІЛ/СНІД та інші.

Вплив на організм

Селен є незамінним у регуляції обміну речовин, для нормальної роботи мозку, а також для запобігання розвитку багатьох захворювань.

З-поміж усіх органів найвища концентрація селену спостерігається в щитоподібній залозі. Як і йод, він відіграє важливу роль у синтезі та метаболізмі гормонів залози.

Застосування добавок селенметіоніну при гіпотиреозі в жінок під час вагітності може бути перспективною стратегією, особливо за наявності післяпологового тиреоїдиту.

Також активно досліджується питання, чи можуть добавки селену покращувати роботу мозку, сприяти зниженню ймовірності розвитку хвороби Альцгеймера, серцево-судинних хвороб та різних видів раку. Наразі отримані дані є суперечливими.

Відомо, що селен потрібен для нормальної роботи серця, судин, загальних процесів обміну в організмі. Проте наявні дані щодо добавок селену не є достатніми, щоби говорити про їх вплив на профілактику або зменшення ризиків цих серйозних станів.

Антиоксидантна та протизапальна дія

Селен потрібен для активації ферментів, які відповідають за процеси захисту клітин від вільних радикалів (антиоксидантний захист).

Річ у тім, що в ході різноманітних реакцій в організмі, яких відбувається тисячі щомиті, виділяються вільні радикали - активні елементи, які здатні пошкоджувати клітини.

Якщо їх забагато, а ефективний захист проти них не працює, розвивається запалення. Також дефіцит селену пов’язаний із ризиком розвитку низки вірусних захворювань, зокрема COVID-19.

З яких продуктів можна отримувати селен

Найбагатшими джерелами мікроелемента є бразильські горіхи, морепродукти та м’ясні субпродукти. Також його багато у м’ясі, птиці, яйцях, злаках та молочних продуктах.

Потрібно харчуватись збалансовано, тоді ви отримуватимете необхідну на день норму з продуктів.

Медики зазначили, що добавки селену не мають підтвердженої ефективності для профілактики хвороб, проте можуть бути показані людям за певних медичних станів.