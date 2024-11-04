Дбаємо про майбутнє: як фармкомпанія "Здоров’я" підтримує маленьких харків’ян

З початку війни компанія "Здоров’я" активно допомагає військовим і цивільним. Одним з напрямів постійної уваги стала турбота про дітей. У партнерстві з артцентром Zelo у Харкові організували безплатні заняття з ліплення з глини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Мистецькі заняття мають терапевтичний ефект - покращення ментального здоров’я малюків. Усі викладачі центру - досвідчені фасилітатори, які мають навички роботи з дітьми, які зазнають щоденного стресу, з дітьми з особливими потребами.

Загалом в артцентрі Zelo проводять різноманітні заняття. аби кожен міг знайти те, що до вподоби саме йому. Тут є малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність. Адже окрім нових знань, діти отримують спілкування та підтримку від однолітків і дорослих.

Ліплення з глини це найбільш універсальна дисципліна, тому що підходить для дітей абсолютно різного віку і рівня підготовки. Нові тактильні відчуття та використання дрібної моторики пальчиків знімають емоційну напругу, а можливість втілити у пластиці власний задум - підвищують самооцінку і дозволяють дитині більше розкритися.

За ініціативи Олександра Доровського, засновника ТОВ "Корпорація "Здоров’я", вже два роки заняття з ліплення з глини проводять безплатно. Аби фахова допомога і підтримка були доступні кожному, хто цього потребує. До повномасштабної війни фармкомпанія також надавала благодійну допомогу багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини.

"Абсолютно усі українці відчувають на собі вплив трьох років постійної напруги, переживання, страху за життя близьких. Та, мабуть, найбільше страждають від цього діти. Тому наша першочергова задача - подбати про майбутні покоління, які будуть розвивати нашу незалежну Україну", - переконаний Олександр Доровський.