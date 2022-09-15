"Даже свиньи чище". Смотрите, во что превратили дом оккупанты в Изюме (видео)

После деоккупации Изюма Харьковской области появляются результаты долгого пребывания там россиян. Оккупанты жили в захваченных домах украинцев и вели себя там абсолютно по-свински.

Так, Игорь Захаренко в Facebook показал, что оставила после себя в доме "вторая армия мира".

"Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – где ели, там и с*али… И вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!" - подписал Захаренко видео.

В ролике можно увидеть, что оставили после себя оккупанты. В комментариях украинцы отметили, что даже свиньи себя так не ведут.