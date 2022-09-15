ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Даже свиньи чище". Смотрите, во что превратили дом оккупанты в Изюме (видео)

Новина українською →
Изюм, Четверг 15 сентября 2022 09:55
"Даже свиньи чище". Смотрите, во что превратили дом оккупанты в Изюме (видео) Как жили россияне в Изюме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После деоккупации Изюма Харьковской области появляются результаты долгого пребывания там россиян. Оккупанты жили в захваченных домах украинцев и вели себя там абсолютно по-свински.

Так, Игорь Захаренко в Facebook показал, что оставила после себя в доме "вторая армия мира".

"Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – где ели, там и с*али… И вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!" - подписал Захаренко видео.

В ролике можно увидеть, что оставили после себя оккупанты. В комментариях украинцы отметили, что даже свиньи себя так не ведут.

  • Свині і ті не такі засранці.
  • Навіть свині чистіше
  • Свиноти!
  • Після того, треба спалити все, а в будинок СЕС запросити і не раз.
  • Наволоч, смердючий, алкоголяса, свиномавпи!

Как мы ранее писали, Балаклея и Изюм становятся в один ряд с Бучей и Бородянкой.

Также смотрите репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма.

Читайте РБК-Украина в Google News
изюм Война в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь