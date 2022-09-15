"Даже свиньи чище". Смотрите, во что превратили дом оккупанты в Изюме (видео)
После деоккупации Изюма Харьковской области появляются результаты долгого пребывания там россиян. Оккупанты жили в захваченных домах украинцев и вели себя там абсолютно по-свински.
Так, Игорь Захаренко в Facebook показал, что оставила после себя в доме "вторая армия мира".
"Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – где ели, там и с*али… И вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!" - подписал Захаренко видео.
В ролике можно увидеть, что оставили после себя оккупанты. В комментариях украинцы отметили, что даже свиньи себя так не ведут.
- Свині і ті не такі засранці.
- Навіть свині чистіше
- Свиноти!
- Після того, треба спалити все, а в будинок СЕС запросити і не раз.
- Наволоч, смердючий, алкоголяса, свиномавпи!
Как мы ранее писали, Балаклея и Изюм становятся в один ряд с Бучей и Бородянкой.
Также смотрите репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма.