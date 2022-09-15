"Навіть свині чистіші". Дивіться, на що перетворили будинок окупанти в Ізюмі (відео)
Після деокупації Ізюму Харківської області з'являються результати довгого перебування там росіян. Окупанти жили в захоплених будинках українців і поводилися там абсолютно по-свинськи.
Так, Ігор Захаренко в Facebook показав, що залишила після себе в будинку "друга армія світу".
"Жили собі московитики в чужому будиночку в Ізюмі - де їли, там і с*али.. і вели вони календар ... 08.09.22 - їх останній день в Ізюмі. Драпали так, що наші не могли їх наздогнати. Хоча багато хто не втік, стали добривом в Україні!"- підписав Захаренко відео.
У ролику можна побачити, що залишили після себе окупанти. У коментарях українці відзначили, що навіть свині себе так не ведуть.
- Свині й ті не такі засранці.
- Навіть свині чистіше
- Свиноти!
- Після того, треба спалити все, а в будинок СЕС запросити і не раз.
- Наволоч, смердючий, алкоголяса, свиномавпи!
Як ми раніше писали, Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею і Бородянкою.
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