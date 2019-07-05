Давала ребенку успокоительное: украинская певица пожаловалась на няню-оборотня

Фото: Катя Бужинская (instagram.com buzhynska)

Катя Бужинская рассказала о проблеме в семье

Катя Бужинская сообщила, что няня ее двухлетнего ребенка дает малышу успокоительное лекарство. Также артистка спросила совета у своих подписчиков, что делать в таком случае. Об этом стало известно из поста звезды в Facebook.

"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал… Что бы вы с ней сделали?" - написала Бужинская в соцсети.

Также Катя поставила хештег #няниоборотни..

Фото: Катя Бужинская с семьей (instagram.com buzhynska)

В комментариях к посту поклонники Кати посоветовали уволить такую няню. На что Бужинская ответила, что уже сделала это.

Скриншот комментариев (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Также подписчики предложили ославить такую работницу на весь свет, чтобы она не получила больше работу в семье.

Вона просто не любила цю дитинку,найперше- це потрібно полюбити як свою.Знаменитою зробити цю падлюку аби більше ніколи не підходила до діток.

Боже! Працювала нянею, дітей завжди любила як рідних, вони відповідали взаємністю. А через таких на всіх нянь будуть дивитись підозріло (це як мінімум), хоча є багато чудових і люблячих серед них. Ганьбить звання жінки, ганьбить всіх в цій професії!

Обращение в полицию/суд. Публикация фото и имени в соцсетях и группах, чтобы другие не взяли на работу. Проверить ребенка на здоровье, если есть подозрения на изменение состояния, то помимо халатности ещё и моральный ущерб и нанесение вреда здоровью. То есть подать в суд, как два дела.

Скриншот комментариев (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Артистка последовала совету подписчиков и опубликовала фото няни-изверга.

Фото: Няня ребенка Кати Бужинской (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Напомним, что в 2016 году Катя Бужинская родила двойню - мальчика и девочку.

"Это была моя мечта, и она осуществилась. Конечно же, в тот момент я была счастлива", – рассказала Катя Бужинская.

Как ранее мы писали, в Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями. Как сообщается, ребенок был госпитализирован с ожогами лица.