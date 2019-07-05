Давала ребенку успокоительное: украинская певица пожаловалась на няню-оборотня

Катя Бужинская рассказала о проблеме в семье
Катя Бужинская сообщила, что няня ее двухлетнего ребенка дает малышу успокоительное лекарство. Также артистка спросила совета у своих подписчиков, что делать в таком случае. Об этом стало известно из поста звезды в Facebook.
"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал… Что бы вы с ней сделали?" - написала Бужинская в соцсети.
Также Катя поставила хештег #няниоборотни..
Фото: Катя Бужинская с семьей (instagram.com buzhynska)
В комментариях к посту поклонники Кати посоветовали уволить такую няню. На что Бужинская ответила, что уже сделала это.
Скриншот комментариев (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Также подписчики предложили ославить такую работницу на весь свет, чтобы она не получила больше работу в семье.
Скриншот комментариев (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Артистка последовала совету подписчиков и опубликовала фото няни-изверга.
Фото: Няня ребенка Кати Бужинской (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Напомним, что в 2016 году Катя Бужинская родила двойню - мальчика и девочку.
"Это была моя мечта, и она осуществилась. Конечно же, в тот момент я была счастлива", – рассказала Катя Бужинская.
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