Давала дитині заспокійливе: українська співачка поскаржилася на няню-перевертня

Фото: Катя Бужинська (instagram.com buzhynska)

Катя Бужинська розповіла про проблему в сім'ї

Катя Бужинська повідомила, що няня її дворічної дитини дає малюкові заспокійливі ліки. Також артистка запитала поради у своїх передплатників, що робити в такому випадку. Про це стало відомо з поста зірки в Facebook.

"Друзі! Хелп! Якщо б ви дізналися, що няня зловживає на робочому місці і дає заспокійливі ліки маленькій дитині, щоб вона спала... Що б ви з нею зробили?" - написала Бужинська в соцмережі.

Також Катя поставила хештег #няніперевертні..

Фото: Катя Бужинська з сім'єю (instagram.com buzhynska)

У коментарях до посту шанувальники Каті порадили звільнити таку няню. На що Бужинська відповіла, що вже зробила це.

Скріншот коментарів (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Також фоловери запропонували ославити таку працівницю на весь світ, щоб вона не отримала більше роботу в сім'ї.

Вона просто не любила цю дитинку, найперше - це потрібно полюбити як свою. Знаменитою зробити цю падлюку аби більше ніколи не підходила до діток.

Боже! Працювала нянею, дітей завжди любила як рідних, вони відповідали взаємністю. А через таких на всіх нянь будуть дивитись підозріло (це як мінімум), хоча є багато чудових і люблячих серед них. Ганьбить звання жінки, ганьбить всіх в цій професії!

Звернення в поліцію/суд. Публікація фото та імені в соцмережах і групах, щоб інші не взяли на роботу. Перевірити дитини на здоров'я, якщо є підозри на зміну стану, то крім недбалості ще й моральну шкоду і нанесення шкоди здоров'ю. Тобто подати в суд, як дві справи.

Скріншот коментарів (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Артистка послухала прихильників і опублікувала фото няні-нелюда.

Фото: Няня дитини Каті Бужинської (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Нагадаємо, що в 2016 році Катя Бужинська народила двійню - хлопчика і дівчинку.

"Це була моя мрія і вона здійснилася. Звичайно ж, в той момент я була щаслива", - розповіла Катя Бужинська.

Як раніше ми писали, у Києві немовля отримало опік поки мати пиячила у парку разом з місцевими жителями. Як повідомляється, дитина була госпіталізована з опіками обличчя.