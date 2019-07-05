Давала дитині заспокійливе: українська співачка поскаржилася на няню-перевертня

Катя Бужинська розповіла про проблему в сім'ї
Катя Бужинська повідомила, що няня її дворічної дитини дає малюкові заспокійливі ліки. Також артистка запитала поради у своїх передплатників, що робити в такому випадку. Про це стало відомо з поста зірки в Facebook.
"Друзі! Хелп! Якщо б ви дізналися, що няня зловживає на робочому місці і дає заспокійливі ліки маленькій дитині, щоб вона спала... Що б ви з нею зробили?" - написала Бужинська в соцмережі.
Також Катя поставила хештег #няніперевертні..
Фото: Катя Бужинська з сім'єю (instagram.com buzhynska)
У коментарях до посту шанувальники Каті порадили звільнити таку няню. На що Бужинська відповіла, що вже зробила це.
Скріншот коментарів (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Також фоловери запропонували ославити таку працівницю на весь світ, щоб вона не отримала більше роботу в сім'ї.
Скріншот коментарів (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Артистка послухала прихильників і опублікувала фото няні-нелюда.
Фото: Няня дитини Каті Бужинської (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Нагадаємо, що в 2016 році Катя Бужинська народила двійню - хлопчика і дівчинку.
"Це була моя мрія і вона здійснилася. Звичайно ж, в той момент я була щаслива", - розповіла Катя Бужинська.
Як раніше ми писали, у Києві немовля отримало опік поки мати пиячила у парку разом з місцевими жителями. Як повідомляється, дитина була госпіталізована з опіками обличчя.