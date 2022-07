Дарио Срна стал амбассадором гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

В Амстердаме (Нидерланды) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительным фондом RAZEM DAMY RADĘ - DO IT TOGETHER от гуманитарной инициативы "Спасаем жизни", и директором по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срной.