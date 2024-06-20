Дантес епічно висміяв Тищенка його ж фотографіями

Співак Вова Дантес публічно висміяв одіозного нардепа Миколу Тищенка. Цього разу артист "зачепив" політика через його зовнішність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яку Дантес опублікував на своїй сторінці в Instagram .

Що запостив співак

Так, артист опублікував колаж зі "свіжими" фото Тищенка. Він звернув увагу на зовнішність нардепа, який сильно змінився.

Дантес натякнув на те, що причина різких змін - "уколи краси". Він додав трохи сарказму, адже назвав ці процедури "непомітними".

"Дєвочкі, хто робить такі непомітні уколи краси, зв'яжіться з кимось", - написав Дантес.

Дантес висміяв Тищенка (скріншот)

Сам політик на епічний жарт поки ніяк не відреагував. Втім, Дантес вже не вперше публічно "кусає" Тищенка.

Що співак говорив про нардепа

Днями Дантес висловився про Тищенка у новому випуску "30+", яке виходить на YouTube-каналі Раміни Есхакзай. Співак зазначав, що нардеп отримує чимало хейту, але цього замало.

Тищенко, за словами Дантеса, "живе і багатіє, в нього все супер". У нього, додавав співак "все схвачено", а тому "шакалячого експреса" (різкого засудження з боку суспільства) недостатньо.

Дантес зазначив, що в таких ситуаціях має бути культура кенселінгу. Простими словами, Тищенко потрібно "скасувати".