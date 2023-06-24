Даніель Салем розлучається з дружиною Марією після 17 років разом: що відомо

Український ресторатор Даніель Салем, який тривалий час воює у лавах ЗСУ, розповів, що розлучається з дружиною Марією. Пара була разом довгих 17 років.

Про це він розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Що відомо про розлучення

Ведучий зазначив, що вони з дружиною поки не розповідали доньці, що розлучаються. До того ж артист на запитання про його нові стосунки сказав, що це зараз не на часі.

Відомо, що зараз військовий приїхав у Київ для місячної відпустки. Тому нарешті зможе зустрітися з донькою Санта-Луною, яка після довгої розлуки змогла приїхати до батька в Україну. Зараз у дитини, яка разом з мамою мешкає за кордоном, канікули.

Даніель вперше за довгий час зустрівся з донькою (скриншот відео: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Однак, наразі він оформляє розлучення з дружиною.

"Ми зараз проходимо процес розлучення. Ми це зрозуміли ще до початку повномасштабного вторгнення. Заява була подана, але все поставили на паузу. Зараз це проходимо", - сказав він.

Даніель Салем з донькою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Яка причина розлучення

За його словами, вони вдвох з Марією є дуже ревнивими, тому це могло стати однією з причин розлучення.

"Ми ставимося одне до одного з великою повагою. Бажаємо один одному щастя", - додав він.

Для довідки

Даніель Салем - український ресторатор та телеведучий. Учасник шостого сезону шоу Танці з зірками та учасник десятого сезону співочого шоу Голос країни. Ведучий програми Зірковий шлях на телеканалі "Україна". Учасник війни у Ливані, учасник бойових дій у російсько-українській війні.

Дружина Салема Марія - непублічна людина і відомо про неї небагато.

Салем з дружиною (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)