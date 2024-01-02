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У COVID з'явилися нові несподівані симптоми, які раніше не виявлялися

Вівторок 02 січня 2024 15:14
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У COVID з'явилися нові несподівані симптоми, які раніше не виявлялися Фото: У коронавірусу з'явилися нові симптоми (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В останні місяці зростає кількість випадків зараження новим штамом коронавірусу під назвою JN.1. У нього з'явилися нові та несподівані симптоми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Що відомо про новий штам COVID

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, новий варіант зарекомендував себе як найпоширеніший штам вірусу, що розповсюджується США.

Крім того, випадки JN.1 також ростуть у Великій Британії, а також у Китаї та Індії. Хоча зараз неясно, чи викликають інфекції JN.1 симптоми, відмінні від інших варіантів, CDC пояснив, що ознаки вірусу та їх серйозність зазвичай більше залежать від імунітету людини та загального стану здоров'я, а не від того, який варіант викликає інфекцію.

Однак з'являються дані, що показують, що люди повідомляють про кілька різних симптомів Covid.

Останні дані Управління національної статистики Великобританії показують, що найчастіше сполучені симптоми серед людей з COVID-19 включають:

  • Нежить (31,1%)
  • Кашель (22,9%)
  • Головний біль (20,1%)
  • Слабкість чи втома (19,6%)
  • М'язовий біль (15,8%)
  • Біль у горлі (13,2%)
  • Проблеми зі сном (10,8%)
  • Занепокоєння чи тривога (10,5 %).

Несподівані симптоми коронавірусу

Хоча симптоми, включаючи нежить і кашель, спостерігаються з 2020 року, до списку увійшли деякі нові доповнення, такі як проблеми зі сном та занепокоєння. Цікаво, що про втрату смаку та нюху, яка колись була характерною ознакою вірусу, зараз повідомляють лише два-три відсотки інфікованих людей у Великій Британії.

До речі, раніше ми писали про те, чим зараз підступний коронавірус.

А ще розповідали про те, на які інфекції зараз чекати в Україні.

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