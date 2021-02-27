COVID-паспорта - дискриминация или "зеленый свет"? Что будет, если в мире введут такой документ

Но не все государства согласны с таким нововведением. Например, в парламенте Франции документы об иммунизации отклонили из-за большой критики таких документов. В некоторых странах считают, что такие документы дискриминируют тех людей, у которых есть медицинские противопоказания к прививке.

В Европе постепенно начинают вводить документы о вакцинации против коронавируса или как их еще называют COVID-паспорта. А на днях министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что введение сертификатов о прививках против коронавируса должно стать приоритетом для ЕС.

Украинские эксперты в интервью Styler рассказали, какая вероятность того, что паспорта вакцинации будут вскоре действовать по всему миру и откроют ли такие документы границы для украинских путешественников.

Вопрос времени

Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний считает, что введение таких паспортов - вопрос времени. Страны, которые хотят возобновить туристический бизнес, будут заинтересованы в этом больше всего, ведь как известно за время пандемии эта отрасль просела больше всего.

"Обсуждение внедрения COVID-паспортов с разной интенсивностью проходило весь период пандемии. Сторонники этой идеи отмечают, что такие паспорта должны открывать зеленый свет для путешествующих из других стран. Конечно, наиболее заинтересованными во внедрении дополнительного документа идентификации это есть страны, экономика которых ориентирована на туризм. Внедрение COVID-паспортов или других подобных идентификаторов наличия вакцинации, по моему мнению, это является делом времени и такой документ должны будут иметь путешественники еще до начала нынешнего туристического сезона", - считает Юрий.

Подорожний отмечает, что страны вроде Греции будут в катастрофической экономической ситуации в случае если в ближайшее время не будет восстанавливаться международный туризм.

К слову, одним из первых подобный паспорт или электронный сертификат наличии у человека иммунитета к COVID- 19 еще в январе ввел Израиль.

"В Европе такие электронные сертификаты в виде QR кодов внедряют Венгрия, Польша, Дания, Швеция и другие. Интересно, что во Франции парламент отклонил внедрения "паспортов вакцинации" из-за резкой общественной критики. Во многих странах считают, что с появлением таких документов появятся случаи с дискриминацией людей, которые не будут иметь таких паспортов, например, по причине противопоказания", - уточняет эксперт.

Юрий подчеркивает, что даже ВОЗ предостерегает страны от внедрения этих документов из-за дискриминации по иммунному статусу.

"Однако, по моему мнению, предостережения останутся оговорками и уже в первом полугодии 2021-го такие паспорта или появятся во многих странах или будут готовиться к внедрению. В связи с этим Украине необходимо продумать внедрение такого паспорта, чтобы через некоторое время украинцы не упустили возможность посещать страны, в которых такие документы будут. Наш глава Минздрава обещал, что вместе с началом вакцинации украинцы будут получать COVID-паспорта такие, как и граждане Европейского Союза", - резюмировал Подорожний.

Европа "за" паспорта

Экономический эксперт Александр Хмелевский также отмечает, что страны Евросоюза с энтузиазмом приняли идею введения паспортов о вакцинации от коронавируса.

"Также введение таких паспортов обсуждается в Дании, Польши, Венгрии и Литве. Во Франции, после обсуждения, от идеи введения COVID-паспортов пока отказались. Предполагается, что в COVID-паспорте будет содержаться информация о вакцинации и перенесенном коронавирусе. По мнению инициаторов, это позволит снять ограничения для людей, которые прошли вакцинацию, или переболели и приобрели иммунитет", - говорит он.

COVID-паспорт будут требовать от иностранцев при въезде в страну. Также его могут требовать и от собственных граждан при посещении массовых мероприятий как спортивных соревнований, концертов и т. д.

Люди не готовы?

К слову, некоторые активные участники идеи внедрения таких документов предлагают не пускать людей на мероприятия без COVID-паспортов. Хмелевский отмечает, что в некоторых странах из-за медленной вакцинации люди не будут готовы к введению таких документов.

"Некоторые горячие головы даже предлагают без COVID-паспортов не пускать в рестораны или торговые центры. Однако, ВОЗ и руководство ЕС пока не поддерживают идею введения COVID-паспортов. Это объясняется тем, что многие страны еще не получили вакцины и не начали вакцинацию. В ряде стран из-за задержек с поставками вакцин, вакцинация происходит медленнее, чем ожидалось", - говорит эксперт.

Также неизвестно, на какой срок вакцина защищает от заболевания.

"Эффективность ряда вакцин также вызывает сомнения. Ни одна из вакцин не прошла полный цикл испытаний", - напоминает он.

Хмелевский совсем не исключает, что вскоре COVID-паспорта будут введены во многих странах.

"Нынешняя вакцинация является ничем иным, как гигантским экспериментом над миллионами людей. Однако, не исключено, что если эффективность вакцин будет подтверждена и большинство людей будет вакцинировано, COVID-паспорта будут введены во многих странах. Люди, у которых их не будет, будут ограничены в передвижении и посещении массовых мероприятий", - резюмировал он.