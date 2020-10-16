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Если у вас COVID-19 в легкой форме: врач дала главные советы

Пятница 16 октября 2020 14:31
Если у вас COVID-19 в легкой форме: врач дала главные советы
Что делать, если у вас коронавирус в легкой форме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Инфекционист рассказала, как себя вести при легкой форме COVID-19

Коронавирус продолжает атаковать украинских граждан. Некоторые болеют в тяжелой форме, а другим удается переболеть с легкими симптомами инфекции. Инфекционист Надежда Дребот сообщила украинцам, что если они болеют в легкой форме - то особого лечения им не требуется.

Также медик дала несколько важных советов. Свои рекомендации она написала на Facebook-странице. Она напомнила, что пациенты в легкой форме должны самоизолироваться на 17 дней.

Важные советы от врача:

  • Пейте много жидкости.
  • Принимайте парацетамол, если это требуется.
  • Контролируйте сатурацию (обеспечение крови кислородом)
  • Каждый день консультируйтесь со своим семейным врачом по поводу вашего состояния.

Медик отметила, что таким людям трудно оставаться 17 дней дома, так как они не ощущают себя больными. Но эта мера необходима для того, чтобы не подвергать опасности людей, входящих в группу риска. Это пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Врач напомнила, что люди, которые были в контакте с больными, также должны уйти на самоизоляцию, как бы этого не не хотелось.

"И контактные люди вместо физического и социального дистанцирования открещиваются от своей совести, массово врут сами себе и другим об отсутствии риска, даже внушают своим больным ближним, что это никакой не коронавирус, а неправильные тесты, потому что нельзя остановиться, надо бежать вперед наперегонки со своими фантазиями и нести, распространять вирус", - написала доктор.

Как мы писали ранее, доктор рассказал, как проходит COVID-19 в легкой форме.

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