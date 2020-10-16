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Якщо у вас COVID-19 в легкій формі: лікар дала головні поради

П'ятниця 16 жовтня 2020 14:31
Якщо у вас COVID-19 в легкій формі: лікар дала головні поради
Що робити, якщо у вас коронавірус в легкій формі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Інфекціоніст розповіла, як себе вести при легкій формі COVID-19

Коронавірус продовжує атакувати українських громадян. Деякі хворіють у важкій формі, а іншим вдається перехворіти з легкими симптомами інфекції. Інфекціоніст Надія Дребот повідомила українцям, що якщо вони хворіють в легкій формі особливого лікування не потрібно.

Також медик дала кілька важливих порад. Свої рекомендації вона написала на Facebook-сторінці. Вона нагадала, що пацієнти в легкій формі повинні самоізолюватися на 17 днів.

Важливі поради від лікаря:

  • Пийте багато рідини.
  • Приймайте парацетамол, якщо це потрібно.
  • Контролюйте сатурацію (забезпечення крові киснем)
  • Кожен день консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем з приводу вашого стану.

Медик зазначила, що таким людям важко залишатися 17 днів вдома, через те, що вони не відчувають себе хворими. Але ця міра необхідна для того, щоб не наражати на небезпеку людей, що входять в групу ризику. Це літні люди, а також ті, у кого є хронічні захворювання.

Лікар нагадала, що люди, які були в контакті з хворими, також повинні піти на самоізоляцію, як би цього не хотілося.

"І контактні люди замість фізичного і соціального дистанціювання відхрещуються від своєї совісті, масово брешуть самі собі та іншим про відсутність ризику, навіть вселяють своїм хворим ближнім, що це ніякий не коронавірус, а неправильні тести, тому що не можна зупинитися, треба бігти вперед наввипередки зі своїми фантазіями і нести, поширювати вірус", - написала доктор

Як ми писали раніше, доктор розповів, як проходить COVID-19 в легкій формі.

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