Чорний Місяць та спокуси Меркурія: астролог назвала головний колір понеділка і дала прогноз на 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, Місяць може наробити чимало лиха, особливо якщо знайде слабкі місця людини. Втім, збалансувати енергію допоможуть певні кольори.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на цей понеділок та розповіла, чого слід остерігатися.

Прогноз астропогоди на 2 вересня

Пам'ятайте про ретроградний Меркурій. Не плануйте на цей день нічого важливого.

"Вже діє поєднання Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого демона-спокусника", - розповіла астролог.

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Точним цей аспект стане 4 вересня", - додала вона.

Тому період до 6 вересня включно не рекомендується для:

бізнесу

оформлення шлюбів

початку судових справ

коштовних придбань

пластичних операцій.

"У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується, аби бути спаленим у момент Молодика", - попередила Соловйова.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Відкладіть на інший день хатнє прибирання. Можуть з’явитись депресія та туга. Відстежуйте ваші думки та події цього дня", - зазначила вона.

Окрім цього:

сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили

трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції

облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей

завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти

можна дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам.

Гороскоп на 2 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 2 вересня

"Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла астролог.

"Дехто вважає понеділок складним днем. Місяць буде без курсу з 03:27 до 06:49 (за київським часом). Таке положення прирівнюють до дії ретроградного Меркурія, тому у цей період не варто починати нічого нового та важливого", - додала вона.

Окрім цього, у понеділок Місяць буде у складному аспекті з Сатурном, планетою мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми.

Це може викликати засмучення, песимізм, депресію та погіршити стан здоров’я, попередила астролог.

Можливі прояви підозрілості, заздрощів, брехні, жадібності, розчарувань і страхів. Також може з’явиться необхідність долати якісь труднощі

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить астролог.