Чому не можна посміхатися у фото на паспорт? Відповідь вас приголомшить

Фотографії для паспорта рідко можна вважати найкращими зображеннями нас самих. Але чому ж насправді заборонено усміхатися на фотографіях для паспорта, як ми це робимо на інших знімках?

Чому заборонено усміхатися на паспортному фото?

Наприклад, у США немає офіційної заборони на усмішки, але Державний департамент вимагає, щоб фотографії для паспортів показували "нейтральний вираз обличчя з відкритими очима та закритим ротом". Кандидат повинен дивитися прямо вперед і дивитися безпосередньо в камеру.

Зазначається, що усмішка допустима, якщо рот закритий, а очі відкриті. Однак демонстрація зубів не проходить, і це, здається, пов'язано з безпекою на кордонах.

Причина, чому забороняються усмішки, пов'язана з введенням програмного забезпечення для розпізнавання облич на аеропортах та інших контрольно-пропускних пунктах. Алгоритми не працюють так, як люди: для порівняння 3D-обличчя з 2D-фото паспорта необхідно точно визначити риси обличчя, а усмішка може ускладнити цей процес, оскільки змінює пропорції обличчя.

Це не лише американське правило

Заборона на усмішки в паспортних фотографіях є універсальним правилом для більшості країн. Однак деякі країни можуть по-різному тлумачити "нейтральний вираз обличчя", оскільки вони використовують різне програмне забезпечення для розпізнавання облич.

Наприклад, у Франції забороняються навіть нейтральні вирази з піднятим куточком рота. Міжнародна організація цивільної авіації встановлює глобальні стандарти для фотографій на паспорти, що включають вимоги до виразу обличчя. Ці правила були оновлені у 2004 році, коли технології розпізнавання облич стали більш поширеними.

Технологія розпізнавання облич, що використовуються на кордонах, потребує точних вимірів, а тому суворі вимоги до виразу обличчя допомагають уникнути помилок і труднощів з ідентифікацією.

Щоб не бути затриманим на паспортному контролі, фото на паспорті має відповідати вимогам (фото: Freepik.com)

Що станеться, якщо ви подасте фото з усмішкою?

Найпоширеніша причина затримки обробки паспорта на паспортному контролі - неправильні фотографії. Якщо ви вирішите подати фото з усмішкою, ваше прохання на паспорт буде затримано, і вас попросять зробити нову фотографію.

Якщо не надасте правильне фото до вказаного терміну, ваша заявка може бути відхилена або залишитися "на утриманні". Додатково, правила забороняють носіння окулярів, якщо тільки це не обумовлено медичними показаннями, а також головних уборів, за винятком релігійних традицій.

Як в Україні ставляться до усмішок на паспортних фото

В Україні вимоги до фотографій для паспортів також вимагають нейтрального виразу обличчя. Законодавство чітко вказує, що на фото для паспорта не можна широко усміхатися чи проявляти інші вирази, які можуть ускладнити ідентифікацію. Це правило стосується не тільки паспортів громадян України, але й інших офіційних документів, таких як ID-картки та візи.

Усі фотографії мають бути зроблені без окулярів, капелюхів або інших аксесуарів, які можуть перешкодити чіткому зображенню обличчя. Українські паспорти, як і міжнародні документи, зокрема, адаптовані до світових стандартів щодо біометричних вимог, що дозволяє співпрацювати з іншими державами в сфері безпеки.