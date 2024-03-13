Чому військові мають говорити українською: офіцер ЗСУ Ігор Шолтис навів вагомий аргумент

Під час війни мовне питання в Україні стоїть особливо гостро, адже воно є одним із аспектів нашої національної ідентичності, за збереження якої зараз воюють наші війська. Тому українцям, зокрема і військовим, зараз важливо говорити державною мовою.

Про це обговорили учасники чергового випуску проєкту " Про війну " - керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко, офіцер управління 12-ої бригади "Азов” НГУ Дмитро "Дипломат" і гість у студії - офіцер ЗСУ та колишній депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис.

Зокрема, Ігор Шолтис розкритикував військових, які продовжують говорити російською мовою, бо питання мови нібито "не на часі".

З його думкою погодився і "Дипломат". Офіцер Нацгвардії наголосив, що сам виріс на сході України і все життя говорив російською мовою. Однак зараз повністю перейшов на українську.

"Я як повністю російськомовний хлопець зі сходу України який 33 роки розмовляв російською мовою, мені вистачило, щоб більш-менш вийти на той рівень, який у мене зараз є, пів року", - сказав він.

"Дипломат" наголошує на важливості для військових зараз говорити мовою держави, за яку вони воюють. Особливо це важливо у публічній комунікації, щоб своїм прикладом спонукати до спілкування українською мовою ще більшу кількість людей.

"Хлопці, ви ж не глупі люди. Для цього не потрібно закінчувати Оксфорд чи Гарвард, щоб почати по тихеньку розмовляти мовою країни, за яку ми воюємо", - наголосив він.

Водночас Ігор Шолтис поділився жартом, який використовує, щоб мотивувати своїх побратимів переходити на українську.

"Військовослужбовцю Збройних сил України досконало вивчити українську легше, ніж Статут внутрішньої служби, а Статут внутрішньої служби має знати кожен військовослужбовець", - сказав Шолтис.

Нагадаємо, бурхлива дискусія щодо мовного питання серед військових нещодавно виникла після скандальної заяви колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Вона заявила, що не може вважати справжніми українцями тих військових, які розмовляють російською.

Ця заява спричинила хвилю критики на адресу Фаріон, мовляв, такі заяви сіють розбрат серед українців. Однак було і багато людей, які погодилися з позицією Фаріон.