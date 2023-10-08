Чому велодоріжки роблять на тротуарах, а не на дорозі

Разом із цим кількість велодоріжок в Україні недостатня. І навіть, якщо їх облаштовують, то роблять це на тротуарах - чим дуже не задоволені пішоходи.

Останніми роками у багатьох містах збільшилась кількість велосипедистів. Спершу цьому посприяв коронавірус та заборона на користування громадським транспортом, а під час війни - різке підвищення цін на пальне та його дефіцит.

Тож видання РБК-Україна (проект Styler) вирішило розпитати Департамент транспортної інфраструктури Києва, чому велодоріжки облаштовують у пішохідній зоні та чи планують у столиці розширити мережу доріг для двоколісного транспорту.

Чому велосипедні доріжки роблять на тротуарах

"Відповідно до діючих нормативних документів, законів та підзаконних актів України, велосипедна доріжка - це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах", - пояснюють у Департаменті.

Вони зазначають, що велосипедні доріжки можуть бути односторонніми, двосторонніми та суміщеними з пішохідним рухом.

"У межах проїзної частини влаштовуються велосипедні смуги, які можуть бути тільки з одностороннім рухом", - кажуть фахівці.

Чи стане у Києві стане більше велодоріжок

"Стосовно планів щодо збільшення кількості велосипедних доріжок повідомляємо, що відповідно до ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" при розробці проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі при технічній можливості обов’язково передбачається влаштування об’єктів велосипедної інфраструктури", - відповіли у Департаменті.

При цьому вони наголосили, що нині орієнтовна протяжність велосмуг та велодоріжок у Києві складає 250 км.

Нагадаємо, що влітку у Департаменті заявили, що цього року велодоріжки облаштують на 8 вулицях столиці. А саме на вул. Арсенальній, вул.Тампере, вул. Вифлеємській, вул. Вінстона Черчилля, вул. Івана Гонти, вул. Катерини Білокур, вул. Миколи Кибальчича та вул. Івана Микитенка.

Також зазначимо, що влітку столичні велосипедисти створили петицію, щоб у київському метро виділи вагони для двоколісного транспорту. Вони аргументували тим, що останніми роками у місті зросла кількість велосипедистів, а от добиратись з Лівого на Правий берег дуже незручно. Спеціальні вагони допомогли б вирішити це питання.