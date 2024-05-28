Чому не слід брати камінці з пляжу: науковці дали важливе пояснення

У багатьох людей відвідування пляжу викликає радісні спогади дитинства. Ми усі в дитинстві любили збирати каміння на пам'ять чи мушлі. Однак легко забути, що пісок, галька, камінчики та мушлі - це важливе середовище існування для багатьох істот. А ще воно забезпечує природний захист будинків та інфраструктури від сили моря.

Чому не варто збирати каміння на пляжі та забирати додому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення науковців для The Conversation.

Багато людей збирали дивний сувенірний камінь або, можливо, навіть брали мішки з галькою для оздоблювання садів та двориків. Більш завзяті ентузіасти захоплюються різноманітністю типів гальки, кольорів, форм і навіть скам’янілостей, знайдених на пляжах, перенесених туди з минулих льодовиків або ерозійних скель поблизу.

Тим не менш, це маловідомий факт, що у Великобританії заборонено вивозити будь-які матеріали з пляжу. Це закон, закріплений в Законі про захист узбережжя 1949 року, який стримує історичні втрати сотень тисяч тонн осаду з пляжів людьми, які видобувають "безкоштовний" осад для будівельних матеріалів.

Нещодавно Рада Камберленду на півночі Англії оголосила, що тепер люди, які беруть гальку з пляжів, будуть оштрафовані на суму до 1000 фунтів стерлінгів (до 51 000 гривень).

Довжина галькових пляжів в Англії також захищена законом через їхні екологічні якості, за середовище існування, яке вони забезпечують, і види, які на них покладаються. Але для людей, які живуть поблизу пляжів, однією з головних цінностей гальки є зменшення берегової ерозії та повеней.

Об'єм пляжу має вирішальне значення для того, наскільки він ефективний для зниження обох ризиків. По суті, чим більше гальки та осаду на пляжі, тим краще він здатний поглинати енергію хвиль. Видалення великої кількості гальки, піску чи інших відкладень робить пляж менш здатним діяти як природний бар’єр для повеней та ерозії.

Цей обсяг природним чином змінюється протягом року, оскільки пляж пристосовується до зміни хвиль протягом сезону. Хвилі переміщують гальку на пляж і з нього, сортуючи осад різного розміру в окремі ділянки пляжу. Енергійніші хвилі під час зимових штормів можуть переносити більші осади на верхній пляж і формувати крутий гальковий хребет, відомий як берма.

Берма у верхній частині пляжу часто є першою формою природного захисту від штормів, поглинаючи та розсіюючи енергію хвиль і зменшуючи ризик винесення хвиль за межі пляжу або підрізання та розмивання морських стінок або скель у їхній тильній частині.

І хоча одна людина, яка бере кілька камінчиків з пляжу, може не вплинути суттєво на вал або на загальний об'єм пляжу, кумулятивний ефект багатьох людей, які беруть собі "сувеніри з пляжу", може бути більш значним.

Видалення гальки може порушити природні процеси сортування пляжу та порушити його загальний динамічний баланс.

Вчені пояснили, чому не варто забирати з пляжу каміння та мушлі (фото: freepik.com)

Враховуючи важливість утримання осаду в системі для захисту від повеней та ерозії, тривають дослідження, щоб краще зрозуміти, як галькові пляжі реагують на хвилі та шторми. Це дослідження є особливо важливим для оцінки ефективності штучно створених брукованих пляжів щодо забезпечення захисту від затоплення узбережжя та ризиків ерозії.

Моніторинг транспортування донних відкладень є ключовим для просування цього дослідження, оскільки нові недорогі та громадські наукові методи використовуються для відстеження донних відкладень після їх ерозії з пляжу.

У мінливому кліматі, де прогнозується, що ці ризики будуть більш інтенсивними та частими, існує нагальна потреба утримувати осад на пляжах і дозволити природний захист узбережжя та переваги середовища проживання процвітати.

Просити людей не брати гальку з пляжу може здатися дріб’язковим і неважливим, але це може допомогти пляжам відігравати ефективну роль у захисті наших берегів.