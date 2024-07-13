Чому насправді померлим закривають очі? Забобони про смерть

Забобони допомагають людям зрозуміти світ, який часто здається безладним або хаотичним. З огляду на таємничість смерті, не дивно, що люди створили безліч забобонів, пов'язаних із нею.

Фантомні похорони

Фантомні похорони є частиною фольклору в різних культурах, зокрема в Європі, і пов'язані з неминучою смертю та передсмертними прикметами.

Ідея полягає в тому, що певні люди, часто ті, хто обдарований "третім оком" або ясновидінням, можуть стати свідками похоронної процесії, яка насправді не відбувається у фізичному світі.

Ця примарна процесія віщує смерть, яка незабаром станеться в громаді й, як кажуть, відбудеться в тому ж місці, що і похорон, який передвіщається.

Корони смерті

У місцевості Аппалачі вікові казки та забобони вплітаються в саму тканину повсякденного життя. До числа найбільш моторошних відноситься легенда про "корону смерті".

Ця передсмертна прикмета, що сягає корінням у фольклор Аппалачі, являє собою таємниче сформований візерунок, що нагадує корону або вінок, виявлений у подушці майбутнього або нещодавно померлого.

Вважається, що коли людина, яка прожила чисте і праведне життя, наближається до смерті, всередині подушки хворого утворюється таємнича, хитромудра структура пір'я.

Якщо родичі людини виявляли смертний вінець після смерті близької людини, це розглядалося як знак того, що душа покійного була прийнята на небо, і її смерть була мирною.

Для багатьох у цьому регіоні наявність смертної корони служить як похмурим знаком, так і втішним символом успішного початку загробного шляху покійного.

Закриті очі

Ви коли-небудь замислювалися, чому, коли хтось помирає у фільмах, одна з перших речей, яку роблять ті, хто залишається в живих, - це закривають повіки покійного? В її основі лежать забобони, пов'язані з очима померлих.

Деякі легенди стверджують, що встановлення зорового контакту з мертвим може накликати небезпеку на вас і вашу родину. Інші припускають, що мертвець із відкритими очима прагне взяти когось із собою в потойбічний світ.

Щоб очі залишалися закритими, існує навіть традиція класти монети на очі, обтяжуючи повіки. Вважається, що ці монети стануть в пригоді й у потойбічному світі, дозволяючи покійному заплатити за його переправлення через річку Стікс.

Птахи і смерть

Стародавні люди вірили, що птахи мають ознаку благочестя завдяки здатності літати в небі, як боги. Тож не дивно, що багато забобонів пов'язані з поведінкою птахів, і значна частина цих історій стосується смерті.

Наприклад, існує легенда, що людина, яка чує першу в році зозулю, лежачи в ліжку, приречена на смерть. Якщо вона залишиться живою, її місце в потойбічному світі займе член сім'ї.

Також, якщо птах залітає до будинку або з'являється у вікні, це вважається передвісником смерті, особливо коли він чорного кольору або в домі є тяжкохвора людина.

Нарешті, деякі птахи можуть принести загибель, просто кружляючи навколо будинку. Ворони або сови вважаються носіями поганих новин, і навіть Юлій Цезар, за переказами, чув ухання сови за день до зустрічі зі своїм творцем.

Подібним чином у деяких культурах Центральної Америки почути або побачити сову, особливо вночі, вважається ознакою смерті. Існує думка, що ухання сови сигналізує про те, що хтось скоро піде з життя.