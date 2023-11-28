ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому чоловіки зраджують: ці неочевидні причини вас точно здивують

Вівторок 28 листопада 2023 09:04
UA EN RU
Чому чоловіки зраджують: ці неочевидні причини вас точно здивують Хто винен у зраді (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді стається так, що чоловік зраджує жінку. І тоді вона починає думати, у чому ж причина. Буває і так, що жінка починає звинувачувати себе, хоча це неправильно. Існує 5 причин, які можуть змушувати чоловіка піти на зраду, і це точно не провина його обраниці.

Чому чоловіки зраджують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YourTango.

Йому усе набридло. Можливо, чоловік втратив інтерес до життя. Робота більше не приносить задоволення, від хобі довелося відмовитися, усе поглинула рутина. Якщо це так - він може задуматися про зраду, коли захоче якось освіжити власне життя.

Він шукає нові емоції. Буває і так, що чоловік може зрозуміти, що йому нудно. І коли він почне шукати нові враження, його з головою накриють приємні емоції. Тоді зупинитися дуже важко.

6 ознак токсичної людини, які вам точно не слід ігнорувати у стосунках

Чому чоловіки зраджують (фото: freepik.com)

У нього криза ідентичності. Подібні кризи бувають не тільки у 40, 50 або 60 років. Іноді чоловік починає порівнювати себе з друзями і комплексувати. І якщо він засумує за своїм життям у молодості та буде незадоволений собою, є ризик зради.

Він думає, що ви його не чуєте. Багатьом чоловікам важко чітко формулювати свої бажання та говорити про те, чого він дійсно хоче. І якщо ваш обранець почне думати, що ви його не розумієте, він навряд чи скаже про це прямо. Зазвичай це закінчується тим, що чоловік почне шукати втіху з іншою, але ви у цьому точно не винні.

Як вчасно розпізнати кризу у відносинах: 8 ознак того, що ви на межі розлучення

Неочевидні причини зради у стосунках (фото: freepik.com)

Він вирішив, що нічого вам не винен. На думку експертів, деякі чоловіки можуть думати, що закінчили стосунки, але при цьому вони нічого не кажуть своїм другим половинкам. І тоді вони вважають, що мають повне право закрутити новий роман, хоча й не наважилися гідно піти зі стосунків із вами.

Раніше ми вже розповідали, як поводиться чоловік, який боїться відповідальності.

Окрім цього, нещодавно експерти назвали 6 ознак токсичної людини, які вам точно не слід ігнорувати у стосунках.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки кохання