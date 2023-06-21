Чим не можна лікувати вітрянку та які ускладнення можуть виникнути

Характерною ознакою вітрянки або вітряної віспи є висип на шкірі та слизових оболонках, який дуже сильно свербить. Це одне з найбільш розповсюджених у світі вірусних захворювань. Важливо знати, як правильно лікувати таке захворювання.

Про це повідомили на медичній платформі "Бережи себе" .

Як передається захворювання

Багато хто вважає, що це суто дитяча хвороба.є Однак, це не так, адже дорослі, які не перехворіли на цю хворобу в дитинстві, можуть наразитися на серйозну небезпеку. Причому абсолютно несподівано.

Вітрянка передається повітряно-крапельним шляхом від хворих і поширюється дуже швидко.

Фахівці зазначають, що вірус вітряної віспи здатен поширюватися за межі кімнати, де лежить хворий, практично на всю будівлю.

Щоправда, попри таку неймовірну летючість, цей вірус дуже нестійкий і руйнується за підвищення температури до 60 °C та під дією дезінфікуючих засобів.

Основні симптоми

Вітряна віспа має інкубаційний період - 11-21 день. До того ж хвороба може протікати практично безсимптомно. Однак, це трапляється вкрай рідко. З’являється лихоманка, слабкість та ознаки загальної інтоксикації.

З'являються невеличкі плями на грудях, обличчі, кінцівках та волосяній частині голови. З часом вони перетворюються на пухирці з рідким вмістом.

Третя стадія - пухирці замінюються лусочками. Кірки на висипах свідчать про те, що почалося одужання.

Важливо, що може виникнути ускладнення хвороби. Це може бути:

розвиток стрептококових інфекцій (часто зустрічається у дітей)

пневмонія

серйозні ураження нервової системи (енцефаліт та атаксія мозочка)

сепсис та подальша дисфункція внутрішніх органів

геморагічні явища (підвищена кровоточивість)

Як не можна лікувати вітрянку

Не варто використовувати традиційну зеленку або фукорцин зі сподіванням зменшити свербіж.

Це не допоможе, а лише нашкодить - подразнені ранки на шкірі будуть заживати довше і стануть більш сприйнятливими для інших інфекцій.

До того ж не варто приймати ібупрофен під час вітряної віспи. Щоб зменшити біль, краще використовуйте парацетамол.

Небезпечні наслідки вітрянки

Наслідками вітрянки може бути синдром Рамсея-Ханта. Це неврологічне захворювання, викликане вірусом, який провокує вітряну віспу у дітей й оперізуючий герпес у дорослих.

Якщо ви хворіли вітряною віспою, то вірус залишається з вами назавжди і може активуватися за певних умов.

Що робити під час хвороби

Загальні рекомендації щодо перебігу хвороби такі:

пити багацько води (це дуже важливо)

постільний режим, повністю обмежити контакти з іншими людьми, які не хворіли

жарознижувальні та знеболювальні засоби

місцеві засоби для охолодження та зменшення свербежу

носіть одяг вільного крою та з натуральних тканин (щоб уникнути додаткового подразнення шкіри)

Як не захворіти

Від вітрянки можна й треба вакцинуватись. Першу дозу можна вводити з 9 місяців.

Щеплення від вітрянки не входить до обов'язкових, проте вакцинуватися можна, придбавши препарат і звернувшись до поліклініки. Для специфічної профілактики використовується вакцина "Варілрікс".

Вакцина коштує 1200 грн.