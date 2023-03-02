Чи можна пити каву із захворюваннями ШКТ: пояснення гастроентеролога

Кава - один із найпоширеніших напоїв у світі. Однак споживати її можна далеко не всім, адже вона може загострювати хвороби шлунка або кишківника.

Чи можна пити каву, якщо у вас є хвороби ШКТ, пояснила гастроентеролог Євгенія Белінська на своїй сторінці в Instagram .

Чи шкодить кава при хворобах ШКТ

Існує досить поширений міф, що вживати каву при виявлених хворобах шлунково-кишкового тракту суворо заборонено. Тим паче не можна пити напій із чимось солодким.

Проте насправді це не так. За словами лікаря, не варто демонізувати їжу.

"Якщо зараз ви перебуваєте в ремісії, тобто не маєте активних скарг з боку ШКТ, то каву пити можна, і навіть з тістечком. Але не натще!" - попереджає фахівець.

Вона додає, що пити каву натщесерце перед сніданком шкідливо для шлунку, а ще можна призвести до дефіциту заліза в крові. Щоб цього уникнути вона радить пити каву через годину або півтори після того, як ви поїли.

Також не варто пити кавові напої під час кожного прийому їжі або взагалі замість них.

Кому варто взагалі відмовитися від кави

За словами експерта, важливо відстежувати ваше самопочуття після споживання того чи іншого продукту. Кава - не виняток.

Якщо після напою ви відчуваєте печію, біль або інші дискомфортні відчуття, то краще на певний час відмовитися від напою.

Також з обережністю варто вживати каву тим, хто має жовчнокам'яну хворобу або будь-які хвороби чи стани, які супроводжуються діарейним синдромом. Річ у тому, що кава має жовчогінний ефект, і може погіршити стан здоров'я.

Як краще пити: з молоком чи без

Здебільшого це питання ваших особистих вподобань, тому орієнтуйтеся винятково на них.

Якщо у вас нетерпимість лактози, то вживайте каву без молока. Проте якщо любите лате, то можна додавати рослинне, безлактозне або ж вживати звичайне молоко і самостійно додати лактазу.