Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю 2023: точна відповідь

Страсна п'ятниця цього року припадає на 14 квітня. І з цим днем пов'язані найсуворіші заборони та обмеження. Християни цього дня дотримуються суворого посту і багато хто п'є лише воду. Також у цей день не можна нічого робити по дому.

Чи можна в Страсну п'ятницю пекти паски чи ні – читайте у матеріалі нижче.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю

Усі традиційні приготування до Великодня потрібно закінчити у Чистий четвер – покупку продуктів, прибирання вдома, приготування одягу, прання. Страсну п'ятницю зазвичай проводять у молитвах та домашніми справами майже не займаються.

Цей день для християн - найскорботніший і віруючі згадують про суд, розп'яття та смерть Ісуса на хресті. Заборонені не лише господарські справи, а й будь-які розважальні дії.

Однак пекти паски саме у п'ятницю - можна, і навіть потрібно. Вважається, що паска, випечена в Страсну п'ятницю, має цілющі властивості. Вона довго не черствіє, не пліснявіє, допомагає під час хвороб.

Є важливий нюанс – перед тим як розпочинати приготування паски, потрібно обов'язково прочитати молитву "Отче наш". І бажано зайнятися цим процесом до того, як виносять плащаницю – це перша половина дня.

Крім того, у Страсну п'ятницю можна садити капусту. "Як тільки поставлять паски в піч і загнітять їх святою вербою, йдуть на город садити капусту - щоб здорова як паска була. Якщо паска не вийде, верх западе, або порожня буде - то це знак на поганий урожай".

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Заборонено будь-яку роботу по дому - не можна прати, прибирати, прасувати, готувати одяг, займатися рукоділлям, варто також відкласти роботи в саду або городі.

Категорично не можна розпивати алкогольні напої – за давніми повір'ями вважається, що це може призвести до алкогольної залежності у майбутньому.

Не можна слухати музику, співати, танцювати, дивитися веселі передачі та фільми, вдаватися до любовних втіх.

Також під забороною стрижки, фарбування волосся та інші косметичні процедури.