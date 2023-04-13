Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю 2023: точна відповідь
Страсна п'ятниця цього року припадає на 14 квітня. І з цим днем пов'язані найсуворіші заборони та обмеження. Християни цього дня дотримуються суворого посту і багато хто п'є лише воду. Також у цей день не можна нічого робити по дому.
Чи можна в Страсну п'ятницю пекти паски чи ні – читайте у матеріалі нижче.
Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю
Усі традиційні приготування до Великодня потрібно закінчити у Чистий четвер – покупку продуктів, прибирання вдома, приготування одягу, прання. Страсну п'ятницю зазвичай проводять у молитвах та домашніми справами майже не займаються.
Цей день для християн - найскорботніший і віруючі згадують про суд, розп'яття та смерть Ісуса на хресті. Заборонені не лише господарські справи, а й будь-які розважальні дії.
Однак пекти паски саме у п'ятницю - можна, і навіть потрібно. Вважається, що паска, випечена в Страсну п'ятницю, має цілющі властивості. Вона довго не черствіє, не пліснявіє, допомагає під час хвороб.
Є важливий нюанс – перед тим як розпочинати приготування паски, потрібно обов'язково прочитати молитву "Отче наш". І бажано зайнятися цим процесом до того, як виносять плащаницю – це перша половина дня.
Крім того, у Страсну п'ятницю можна садити капусту. "Як тільки поставлять паски в піч і загнітять їх святою вербою, йдуть на город садити капусту - щоб здорова як паска була. Якщо паска не вийде, верх западе, або порожня буде - то це знак на поганий урожай".
Що не можна робити у Страсну п'ятницю
Заборонено будь-яку роботу по дому - не можна прати, прибирати, прасувати, готувати одяг, займатися рукоділлям, варто також відкласти роботи в саду або городі.
Категорично не можна розпивати алкогольні напої – за давніми повір'ями вважається, що це може призвести до алкогольної залежності у майбутньому.
Не можна слухати музику, співати, танцювати, дивитися веселі передачі та фільми, вдаватися до любовних втіх.
Також під забороною стрижки, фарбування волосся та інші косметичні процедури.
До речі, раніше ми писали, що обов'язково зробити до Великодня в останній тиждень.
А ще розповідали про те, чи можна у Страсну п'ятницю відвідувати цвинтарі.