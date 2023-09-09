Чи можна отримати субсидію, якщо члени сім’ї зареєстровані, але не живуть в будинку

Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато людей опинилися в скрутному становищі та виїхали за кордон. Виникають випадки, коли люди не знають, чи зможуть вони отримати субсидію, якщо члени сім’ї зареєстровані, але не проживають у будинку

Про це повідомили на сайті Безкоштовної правової допомоги.

Чи варто розраховувати на субсидію

За період війни почастішали випадки від громадян, які мають у домогосподарстві зареєстрованих людей, які по факту там не проживають, адже виїхали за кордон.

Однак, варто пам'ятати, що навіть у таких випадках можна отримати субсидію.

Начальник відділу безоплатної правової допомоги Харківського місцевого центру Наталія Ярошенко розповіла, якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але не проживають у будинку та нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце їх проживання, тоді дохід членів сім’ї при розрахунку до субсидії не враховуються.

"Коли у складі домогосподарства кількість зареєстрованих членів домогосподарства, які фактично проживають, є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на зареєстрованих за цією адресою, які фактично в ньому проживають", - додала вона.

У такому випадку рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання особи та документів, що підтверджують "непроживання" особи за адресою.

Хто може оформити субсидію

Ви маєте право на субсидію й можете її оформити, якщо середньомісячний сукупний дохід вашої сім’ї в розрахунку на одну людину за останні шість місяців не перевищує 3760 грн. Саме такий "поріг" доходів для призначення соціальної пільги діє у 2023 році.

Крім того, субсидія (з урахуванням середньомісячного доходу) передбачена:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною

пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками та фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Цим категоріям держава обіцяє 100% знижки на оплату комунальних послуг.

Де оформити субсидію

В Україні субсидії призначають уже не органи соціального захисту населення, а Пенсійний фонд України. Тобто тепер фонд працює з усіма громадянами, які потребують державної допомоги для сплати комуналки.

Важливо, якщо ви ще не оформлювали субсидію, треба подати заяву та декларацію. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Особисто передати їх до сервісного центру Пенсійного фонду можна незалежно від місця проживання.

Так само документи до Пенсійного фонду можна надіслати поштою.

Окрім того, подати заявку на оформлення субсидії можна через портал Дія.