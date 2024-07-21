Чи може секс замінити тренування? Дізнайтеся, скільки калорій ви можете спалити під час інтиму

Секс - це фізична інтимна активність між людьми, яка включає в себе різні форми контакту та взаємодії між партнерами. У мережі зустрічаються тези, що під час інтиму можна спалити чимало калорій. Чи дійсно це так?

Чи може секс замінити тренування, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що треба знати

Фізіотерапевт з Об'єднаних Арабських Еміратів Кіран Шерідан стверджує, що для спалення калорій вам доведеться дуже довго займатися сексом.

За словами експерта, шість хвилин сексу спалюють близько 21 калорії. Секс як замінник тренувань вимагав би від вас чимало жертв - як часу, так і сил. Що це означає? Займайтеся сексом три-чотири рази на день по півгодини кожен раз, що дозволить вам спалити від 315 до 420 калорій.

"Краще робити вправи традиційним способом, тому що це може бути краще для вашого здоров’я, і це точно буде націлено на м’язи та суглоби, над якими вам потрібно працювати", - сказав Шерідан.

Чи можете ви займатися коханням кожен день?

Щоденний секс - приваблива перспектива. Але давайте будемо чесними - з такою кількістю роботи, обов’язків і зустрічей це, мабуть, нереально для більшості людей. Тому краще не відмовлятися від фізичних навантажень і сподіватися, що ви зможете щодня знаходити час для сексу.

"Щоб вважатися помірними фізичними вправами, сексуальна активність має бути інтенсивною та тривалою, подібною до швидкої ходьби або їзди на велосипеді, що рідко трапляється", - сказав доктор Лоуренс Каннінгем, лікар загальної практики.

Ключові елементи фізичної підготовки, такі як витривалість серцево-судинної системи, сила, гнучкість і склад тіла, не досягаються належним чином лише за допомогою сексу.

Інтенсивність і тривалість фізичної активності під час сексу може суттєво відрізнятися і, як правило, не відповідає рекомендованим рівням серцево-судинних або силових тренувань, запропонованих для користі для здоров’я, додав він.

Як і у всьому, важливий збалансований підхід. Секс не замінить тренувань, але здоровий спосіб життя, який включає фізичну активність і секс, принесе багато користі для вашого здоров’я.