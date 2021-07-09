В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на автодороге (видео)
Коллаж РБК-Украина: трех украинок оштрафовали в Черногории
Трех украинских девушек оштрафовали в Черногории за откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге.
Об этом сообщают Vijesti.
Так, в Будве судья оштрафовал на 450 евро трех украинок за нарушение Закона об общественном порядке.
Гражданки Украины в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор в четверг, 8 июля, около 15:00. Задержание произошло после того, как они сняли одежду и обнаженные делали фотографии в общественном месте.
Ранее мы сообщали, что в Турции украинки устроили обнажение на яхте.