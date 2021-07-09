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В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на автодороге (видео)

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Черногория, Пятница 09 июля 2021 18:13
В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на автодороге (видео) Коллаж РБК-Украина: трех украинок оштрафовали в Черногории
Автор: Тетяна Самарук

Трех украинских девушек оштрафовали в Черногории за откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге.

Об этом сообщают Vijesti.

Так, в Будве судья оштрафовал на 450 евро трех украинок за нарушение Закона об общественном порядке.

Гражданки Украины в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор в четверг, 8 июля, около 15:00. Задержание произошло после того, как они сняли одежду и обнаженные делали фотографии в общественном месте.

Судья признал их виновными, поскольку они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги "Котор-Троица".
Кроме того, отмечается, что фотосессия проходила примерно 10 минут.
В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на автодороге (видео)
Фото: в Черногории украинок оштрафовали за обнаженную фотосессию (vijesti.me)

Ранее мы сообщали, что в Турции украинки устроили обнажение на яхте.

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